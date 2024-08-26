https://sarabic.ae/20240826/6-كواكب-تصطف-بجانب-بعضها-في-عرض-مدهش-تستطيع-مشاهدته-بالعين-المجردة-خلال-أيام--1092106984.html
6 كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش تستطيع مشاهدته بالعين المجردة خلال أيام
6 كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش تستطيع مشاهدته بالعين المجردة خلال أيام
سبوتنيك عربي
نشر مرصد القبة السماوية في موسكو، اليوم الاثنين، مقالا يتحدث فيه عن ظاهرة تسمى "موكب الكواكب"، ستظهر في سمائنا خلال شهر أغسطس/ آب الجاري. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T13:37+0000
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سيصطف عطارد، والمريخ، والمشتري، وأورانوس، ونبتون، وزحل، والقمر على جانب واحد من الشمس، صباح الأربعاء 28 أغسطس/آب الجاري.وقالت الخدمة الصحفية لمرصد القبة السماوية في موسكو، إن العرض المشروط للكواكب سيشغل قطاعًا في السماء ضمن حدود نحو 160 درجة.وبحسب مرصد القبة السماوية في موسكو: "في يوم الأربعاء 28 أغسطس، سيصطف عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر في الصباح (ستة كواكب والقمر) وسيكونون على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة".وفي الطقس الصافي، يمكن رؤية الكواكب في العرض بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية الباقي بالمنظار القوي أو التلسكوب. تُسمى هذه الظاهرة "موكب أغسطس"، حيث أن الكواكب ستكون موجودة في قطاع كبير جدًا.تتم ملاحظة "موكب الكواكب" عندما تكون عدة كواكب مرئية للعين المجردة، وقريبة بدرجة كافية من بعضها بعضا وتكون مرئية (أو غير مرئية إذا كانت قريبة من الشمس) في قطاع ضيق 20-30 درجة من السماء.ووفقا للمقال المنشور لمرصد القبة السماوية في موسكو، يحدث العرض الكبير للكواكب عندما تتجمع خمسة كواكب أو أكثر بهذه الطريقة، فيما يحدث عرض صغير إذا كانت هناك أربعة كواكب قريبة. وتحدث المسيرات الصغيرة للكواكب كل 20 عامًا تقريبًا، والكبيرة أقل كثيرًا.علماء يكتشفون تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخعلماء يحذرون: بقايا كويكب ستدمره "ناسا" قد تصل إلى الأرض والقمر في غضون سنوات
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الفضاء, وكالة الفضاء, علوم, كواكب, الكواكب, أخبار الكواكب, الشمس
الفضاء, وكالة الفضاء, علوم, كواكب, الكواكب, أخبار الكواكب, الشمس
6 كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش تستطيع مشاهدته بالعين المجردة خلال أيام
نشر مرصد القبة السماوية في موسكو، اليوم الاثنين، مقالا يتحدث فيه عن ظاهرة تسمى "موكب الكواكب"، ستظهر في سمائنا خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.
سيصطف عطارد، والمريخ، والمشتري، وأورانوس، ونبتون، وزحل، والقمر على جانب واحد من الشمس، صباح الأربعاء 28 أغسطس/آب الجاري.
وقالت الخدمة الصحفية لمرصد القبة السماوية في موسكو، إن العرض المشروط للكواكب سيشغل قطاعًا في السماء ضمن حدود نحو 160 درجة.
وفي أغسطس الجاري، يمكن رؤية المريخ، والمشتري، وأورانوس، ونبتون، وزحل، من منتصف الليل حتى الفجر. وفي نهاية الشهر، يبدأ عطارد في الظهور في الصباح بعد الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، وفي 28 أغسطس، سينضم إليهما الهلال (القمر) الذي سيكون موجودًا بالقرب من المريخ. وكلهم سيكونون شرقا (إلى اليمين) من شروق الشمس.
وبحسب مرصد القبة السماوية في موسكو: "في يوم الأربعاء 28 أغسطس، سيصطف عطارد والمريخ والمشتري وأورانوس ونبتون وزحل والقمر
في الصباح (ستة كواكب والقمر) وسيكونون على جانب واحد من الشمس في قطاع يبلغ نحو 160 درجة".
وفي الطقس الصافي، يمكن رؤية الكواكب في العرض بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية الباقي بالمنظار القوي أو التلسكوب. تُسمى هذه الظاهرة "موكب أغسطس"، حيث أن الكواكب ستكون موجودة في قطاع كبير جدًا.
وأوضح المرصد أنه "في علم الفلك لا يوجد معيار واضح لـ"قرب" الكواكب، وبالتالي فإن مصطلح "موكب الكواكب" ذو طبيعة نوعية"، مذكرا بأن هذا المفهوم لا علاقة له بالمفاهيم العلمية ويستخدم لتعميم علم الفلك.
تتم ملاحظة "موكب الكواكب" عندما تكون عدة كواكب مرئية للعين المجردة، وقريبة بدرجة كافية من بعضها بعضا
وتكون مرئية (أو غير مرئية إذا كانت قريبة من الشمس) في قطاع ضيق 20-30 درجة من السماء.
ووفقا للمقال المنشور لمرصد القبة السماوية في موسكو،
يحدث العرض الكبير للكواكب عندما تتجمع خمسة كواكب أو أكثر بهذه الطريقة، فيما يحدث عرض صغير إذا كانت هناك أربعة كواكب قريبة. وتحدث المسيرات الصغيرة للكواكب كل 20 عامًا تقريبًا، والكبيرة أقل كثيرًا.