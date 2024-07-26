https://sarabic.ae/20240726/ثروة-عظيمة-من-الألماس-متخفية-داخل-جار-الشمس-1091138670.html

ثروة عظيمة من الألماس متخفية داخل "جار الشمس"

ثروة عظيمة من الألماس متخفية داخل "جار الشمس"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها فريق من العلماء من معاهد الأبحاث في الصين، وبلجيكا عن ثروة من الألماس مخفية داخل أحد كواكب مجموعتنا الشمسية. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T08:47+0000

2024-07-26T08:47+0000

2024-07-26T08:47+0000

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عطارد أصغر الكواكب في نظامنا الشمسي، وعلى الرغم من حجمه الصغير نسبيًا، فإنه هو الكوكب الصخري الوحيد، بخلاف كوكبنا، الذي يحتوي على مجال مغناطيسي.وعلى الرغم من أنه أضعف بكثير من المجال المغناطيسي للأرض، إلا أن هذا المجال المغناطيسي قد يكون أقدم بكثير.وكشفت الدراسة الأخيرة لعلماء الفلك، أن كوكب عطارد يمتلك ثروة من الألماس الصلب يبلغ سمكها 15 كيلومترًا. وتقع هذه الثروة بين النواة والسطح.لقد أثبتت البيانات من رحلات الفضاء الأخيرة، أن البقع الداكنة على سطح عطارد تتكون في الغالب من الكربون في شكل "غرافيت".إن وجود الكثير من "الغرافيت" على السطح يعني أن عطارد مشبع بالكربون، وبحسب الدراسة، هناك كميات كافية من الكربون قد تبلورت نتيجة درجة الحرارة العالية، عند الحدود بين النواة والسطح وطفت إلى الأعلى، ما أسهم في تكوين الألماس.وجد فريق البحث أن الألماس يمكن أن يتبلور داخل اللب المنصهر ويظل مستقرًا بما يكفي للارتفاع نحو السطح مع "الغرافيت" على مدى مئات السنين، حيث يتجمع في طبقة تقدر بسمك نحو 15 إلى 18 كيلومترًا.ووفقا للدراسة، فإن الضغط في عطارد يبلغ نحو 1 إلى 2 في المئة من الضغط الموجود في أعماق الأرض، بالإضافة إلى أن عطارد يتمتع بدرجة حرارة عالية، ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، فإن وجود الألماس في عطارد أمر منطقي."نسخة ثانية من الأرض".. علماء يكتشفون كوكبا على بعد 40 سنة ضوئية قد يدعم الحياة البشريةتلسكوب "تيس" يكتشف أول كوكب "متجول"

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علوم, الفضاء, كواكب, الحياة على كواكب أخرى, كوكب عطارد, عطارد, المجموعة الشمسية, الماس