https://sarabic.ae/20240823/علماء-يحذرون-بقايا-كويكب-دمرته-ناسا-قد-تصل-إلى-الأرض-والقمر-في-غضون-سنوات-1092026094.html

علماء يحذرون: بقايا كويكب ستدمره "ناسا" قد تصل إلى الأرض والقمر في غضون سنوات

علماء يحذرون: بقايا كويكب ستدمره "ناسا" قد تصل إلى الأرض والقمر في غضون سنوات

سبوتنيك عربي

اصطدمت مركبة "ناسا" الاختبارية لإعادة توجيه الكويكبات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، مع ديمورفوس، القمر الصغير الذي يدور حول الكويكب الأكبر ديديموس. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T12:22+0000

2024-08-23T12:22+0000

2024-08-23T12:25+0000

مجتمع

علوم

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نجحت المهمة في إثبات استراتيجية مقترحة لإبعاد الكويكبات الخطرة المحتملة، وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2026، ستلتقي مهمة وكالة الفضاء الأوروبية "هيرا" بنظام الكويكب المزدوج وتجري مسحًا تفصيليًا لما بعد الاصطدام لديمورفوس لضمان إمكانية تكرار هذه الطريقة للدفاع الكوكبي في المستقبل.في دراسة حديثة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي، استكشف فريق دولي من العلماء كيف يقدم اختبار التأثير هذا أيضًا فرصة لمراقبة كيف يمكن أن يصل هذا الحطام يومًا ما إلى الأرض والمريخ على شكل نيازك.كان فريق البحث بقيادة الدكتور إيلوي بينيا أسينسيو، وهو زميل باحث في مجموعة أبحاث وتكنولوجيا ديناميكيات الفضاء العميق (DART) في المعهد البوليتكنيكي في ميلانو.وانضم إليه زملاء من جامعة برشلونة المستقلة، ومعهد علوم الفضاء (ICE-CSIS)، وهو جزء من المجلس الوطني الإسباني للبحوث، ومعهد كاتالونيا للدراسات الفضائية (IEEC)، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).اعتمد بينيا أسينسيو وزملاؤه في دراستهم على البيانات التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي الإيطالي "لايت إيتاليان كوب سات" لتصوير الكويكبات (LICIACube)، والذي رافق مهمة "DART" وشهد اختبار التأثير الحركي.وقال بينيا أسينسيو: "في محاكاتنا، تراوح حجم الجسيمات من 10 سنتيمترات إلى 30 ميكرومترًا، حيث يمثل النطاق الأدنى أصغر الأحجام القادرة على إنتاج النيازك القابلة للرصد على الأرض باستخدام التكنولوجيا الحالية. وكان النطاق الأعلى محدودًا بحقيقة أنه تم رصد شظايا مقذوفة بحجم سنتيمتر فقط".على سبيل المثال، يمكن للجسيمات المقذوفة بسرعات أقل من 500 متر في الثانية أن تصل إلى المريخ في نحو 13 عامًا، في حين أن تلك المقذوفة بسرعات تتجاوز 1.5 كيلومتر في الثانية (5400 كيلومتر في الساعة؛ 3355 ميل في الساعة) يمكن أن تصل إلى الأرض في غضون سبع سنوات فقط. ومع ذلك، أشارت عمليات المحاكاة التي أجروها إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 30 عامًا قبل ملاحظة أي من هذه المقذوفات على الأرض.وفي الوقت نفسه، قدمت دراستهم الخصائص المحتملة التي ستتمتع بها هذه النيازك وأي نيازك مستقبلية تحترق في غلافنا الجوي. وهذا يشمل الاتجاه والسرعة ووقت السنة التي ستصل فيها، مما يسمح بتحديد أي "ثنائيات الشكل" بوضوح. وهذا جزء مما يجعل مهمة DART والبعثات المرافقة لها فريدة من نوعها.يسمح لنا هذا باختبار وتحسين نماذجنا وقوانين القياس لعملية التأثير وتطور المقذوفات. توفر هذه البيانات بيانات الإدخال (موقع المصدر والحجم وتوزيع السرعة) المستخدمة في نماذج تطور المقذوفات.

https://sarabic.ae/20240823/دولة-عربية-تصنف-كأكبر-مستورد-للشاي-الصيني-في-العالم-1092023144.html

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