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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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29 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20240823/دولة-عربية-تصنف-كأكبر-مستورد-للشاي-الصيني-في-العالم-1092023144.html
دولة عربية تصنف كأكبر مستورد للشاي الصيني في العالم
دولة عربية تصنف كأكبر مستورد للشاي الصيني في العالم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام عربية بأن دولة عربية تم تصنيفها كأكبر مستورد للشاي الصيني في العالم بقيمة 123,5 مليون دولار أمريكي. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T09:37+0000
2024-08-23T09:37+0000
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الصين
أخبار المغرب اليوم
الشاي الأخضر
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، بأن المملكة المغربية استوردت بنحو 123,5 مليون دولار من الشاي الصيني، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الحالي، لتتربع على عرش أكبر مستوردي للشاي من الصين.ونقلت الصحيفة عن إدارة الجمارك الصينية أن "بكين زادت إمدادات الشاي إلى روسيا بنسبة 17 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتستقر عند 32,8 مليون دولار، فيما زودت حوالي 123 دولة، خلال الفترة نفسها، بهذه المادة التي يعد المغاربة من بين أكثر مستهلكيها في العالم".ويلي المغرب في قائمة أكثر الدول استيرادا للشاي الصيني، غانا، بقيمة 95 مليون دولار، ثم ماليزيا بـ53 مليون دولار، وتتبعها كل من أوزبكستان واليابان بـ 30,9 مليون دولار و28,6 مليون دولار على التوالي.ويشار إلي أن الإنتاج الصيني السنوي من الشاي قد يصل إلى نحو 3,5 ملايين طن، حيث بلغت قيمة صادرات الصين من الشاي نحو 1,79 مليار دولار خلال العام الماضي.ويتربع الشاي الأخضر على عرش صادرات الصين من الشاي، إذ يستحوذ على أكثر من 84 % من حجم تلك الصادرات، أي ما قيمته 1,18 مليار دولار، ويليه الشاي الأسود الذي يمثل 8 % بقيمة بلغت 267 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20240210/دراسة-الشاي-يبطئ-عملية-الشيخوخة-لدى-البشر-1085949230.html
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اقتصاد, الصين, أخبار المغرب اليوم, الشاي الأخضر
اقتصاد, الصين, أخبار المغرب اليوم, الشاي الأخضر

دولة عربية تصنف كأكبر مستورد للشاي الصيني في العالم

09:37 GMT 23.08.2024
© Photoالشاي الصيني
الشاي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
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أفادت وسائل إعلام عربية بأن دولة عربية تم تصنيفها كأكبر مستورد للشاي الصيني في العالم بقيمة 123,5 مليون دولار أمريكي.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، بأن المملكة المغربية استوردت بنحو 123,5 مليون دولار من الشاي الصيني، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الحالي، لتتربع على عرش أكبر مستوردي للشاي من الصين.
الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
مجتمع
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10 فبراير, 17:44 GMT
ونقلت الصحيفة عن إدارة الجمارك الصينية أن "بكين زادت إمدادات الشاي إلى روسيا بنسبة 17 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتستقر عند 32,8 مليون دولار، فيما زودت حوالي 123 دولة، خلال الفترة نفسها، بهذه المادة التي يعد المغاربة من بين أكثر مستهلكيها في العالم".
ويلي المغرب في قائمة أكثر الدول استيرادا للشاي الصيني، غانا، بقيمة 95 مليون دولار، ثم ماليزيا بـ53 مليون دولار، وتتبعها كل من أوزبكستان واليابان بـ 30,9 مليون دولار و28,6 مليون دولار على التوالي.
ويشار إلي أن الإنتاج الصيني السنوي من الشاي قد يصل إلى نحو 3,5 ملايين طن، حيث بلغت قيمة صادرات الصين من الشاي نحو 1,79 مليار دولار خلال العام الماضي.
ويتربع الشاي الأخضر على عرش صادرات الصين من الشاي، إذ يستحوذ على أكثر من 84 % من حجم تلك الصادرات، أي ما قيمته 1,18 مليار دولار، ويليه الشاي الأسود الذي يمثل 8 % بقيمة بلغت 267 مليون دولار.
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