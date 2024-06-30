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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240630/خبير-يكشف-عن-الأطعمة-المناسبة-والخفيفة-على-جسم-الإنسان-خلال-الصيف-الحار-1090328022.html
خبير يكشف عن الأطعمة المناسبة والخفيفة على جسم الإنسان خلال الصيف الحار
خبير يكشف عن الأطعمة المناسبة والخفيفة على جسم الإنسان خلال الصيف الحار
سبوتنيك عربي
كشف خبير في التغذية والصحة على أن جسم الإنسان يواجه صعوبات إضافية خلال ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا خلال فصل الصيف، معددا بعض السلع والمنتوجات القادرة على تخفيف... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T07:37+0000
2024-06-30T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
علوم
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وأشار الخبير الروسي، كاميل فيلدانوف، إلى أن هناك قائمة من الأطعمة والمنتجات التي تساعد الجسم في مواجهة حرارة الصيف، بينها منتوجات تحتوي على بذور الشيا واللبن القليل الدسم والخرشوف والكوسا، مضيفا بالقول إن "القاعدة الأولى للتغذية في حرارة الصيف هي إضافة مضادات الأكسدة الطبيعية إلى نظامك الغذائي، مثل الفيتامينات "سي" و "إي"، حيث تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك تلعب فيتامينات "بي" دورًا مهمًا في الحفاظ على الطاقة".وتابع فيلدانوف، بالقول: "إلى جانب ذلك، هناك عدد من المنتجات التي تصبح مفيدة بشكل خاص للجسم في الطقس الحار، بما فيها بذور الشيا القادرة على امتصاص الماء، وتشكيل مادة تشبه الهلام تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور على إلكتروليتات ضرورية للحفاظ على توازن الماء والملح".وأضاف بالقول إنه "من الأطعمة المهمة الأخرى ماء جوز الهند الغني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والذي يساعد أيضًا في الحفاظ على الترطيب واستعادة توازن الإلكتروليتات في الجسم"، مؤكدا على "ضرورة إدراج اللبن القليل الدسم في النظام الغذائي، فهو يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، ويحتوي على الكثير من الماء ويمتصه الجسم بسهولة، ومن بين الخضراوات، فإن النعناع هو أول ما تبحث عنه ويمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية".دراسة: التغير المناخي يزيد من آلام الصداع النصفيكما ينصح الخبير بإدخال الخضار الورقية وأبرزها الكزبرة في النظام الغذائي، فهي غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة وتساعد على إزالة السموم من الجسم.واختتم حديثه، قائلاً: "لكن أهم مضادات الأكسدة في الصيف هو الشاي الأخضر والزنجبيل، وعلى الرغم من وجود الكافيين، إلا أن تناول الشاي الأخضر باعتدال، ضروري في الطقس الحار، وأفضل عندما يكون مبرداً، فهو يساعد على تحسين عملية الهضم وله تأثير منعش"، لافتًا إلى أهمية تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الحمراء.
https://sarabic.ae/20240509/دراسة-جسم-الإنسان-قد-يشيخ-لسنوات-خلال-24-ساعة-وهذا-هو-السبب-1088671335.html
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علوم
علوم

خبير يكشف عن الأطعمة المناسبة والخفيفة على جسم الإنسان خلال الصيف الحار

07:37 GMT 30.06.2024
© Photo / freepikأطعمة غنية بفيتامين د
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Photo / freepik
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كشف خبير في التغذية والصحة على أن جسم الإنسان يواجه صعوبات إضافية خلال ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا خلال فصل الصيف، معددا بعض السلع والمنتوجات القادرة على تخفيف الحرارة ومساعدة الجسم على مقاومة الحر الشديد.
وأشار الخبير الروسي، كاميل فيلدانوف، إلى أن هناك قائمة من الأطعمة والمنتجات التي تساعد الجسم في مواجهة حرارة الصيف، بينها منتوجات تحتوي على بذور الشيا واللبن القليل الدسم والخرشوف والكوسا، مضيفا بالقول إن "القاعدة الأولى للتغذية في حرارة الصيف هي إضافة مضادات الأكسدة الطبيعية إلى نظامك الغذائي، مثل الفيتامينات "سي" و "إي"، حيث تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك تلعب فيتامينات "بي" دورًا مهمًا في الحفاظ على الطاقة".

وأوضح فيلدانوف أن "المياه هي الأكثر أهمية في فصل الصيف، فهي العنصر الرئيسي اللازم للحفاظ على الترطيب، وفي الطقس الحار، يجب أن يزيد استهلاك المياه بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى الماء نفسه، من المهم إدراج الأطعمة التي تحتوي على الماء في النظام الغذائي، مثل البطيخ الذي يحتوي على نحو 92% من الماء ومصدر للفيتامينات "أ" و"سي"، والخيار والكرفس، والتي تحتوي أيضًا على 95% من الماء".

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وتابع فيلدانوف، بالقول: "إلى جانب ذلك، هناك عدد من المنتجات التي تصبح مفيدة بشكل خاص للجسم في الطقس الحار، بما فيها بذور الشيا القادرة على امتصاص الماء، وتشكيل مادة تشبه الهلام تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور على إلكتروليتات ضرورية للحفاظ على توازن الماء والملح".
وأضاف بالقول إنه "من الأطعمة المهمة الأخرى ماء جوز الهند الغني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والذي يساعد أيضًا في الحفاظ على الترطيب واستعادة توازن الإلكتروليتات في الجسم"، مؤكدا على "ضرورة إدراج اللبن القليل الدسم في النظام الغذائي، فهو يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، ويحتوي على الكثير من الماء ويمتصه الجسم بسهولة، ومن بين الخضراوات، فإن النعناع هو أول ما تبحث عنه ويمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية".
دراسة: التغير المناخي يزيد من آلام الصداع النصفي
كما ينصح الخبير بإدخال الخضار الورقية وأبرزها الكزبرة في النظام الغذائي، فهي غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة وتساعد على إزالة السموم من الجسم.

وشدد الخبير على ضرورة إدراج الخرشوف في قائمة الطعام خلال فصل الصيف للحفاظ على صحة الكبد، فهذا النوع مهم لإزالة السموم من الجسم ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، وكذلك الكوسا فهي تحتوي على فيتامين "سي" والبوتاسيوم.

واختتم حديثه، قائلاً: "لكن أهم مضادات الأكسدة في الصيف هو الشاي الأخضر والزنجبيل، وعلى الرغم من وجود الكافيين، إلا أن تناول الشاي الأخضر باعتدال، ضروري في الطقس الحار، وأفضل عندما يكون مبرداً، فهو يساعد على تحسين عملية الهضم وله تأثير منعش"، لافتًا إلى أهمية تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الحمراء.
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