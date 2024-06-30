https://sarabic.ae/20240630/خبير-يكشف-عن-الأطعمة-المناسبة-والخفيفة-على-جسم-الإنسان-خلال-الصيف-الحار-1090328022.html

خبير يكشف عن الأطعمة المناسبة والخفيفة على جسم الإنسان خلال الصيف الحار

خبير يكشف عن الأطعمة المناسبة والخفيفة على جسم الإنسان خلال الصيف الحار

سبوتنيك عربي

كشف خبير في التغذية والصحة على أن جسم الإنسان يواجه صعوبات إضافية خلال ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا خلال فصل الصيف، معددا بعض السلع والمنتوجات القادرة على تخفيف... 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T07:37+0000

2024-06-30T07:37+0000

2024-06-30T07:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

علوم

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وأشار الخبير الروسي، كاميل فيلدانوف، إلى أن هناك قائمة من الأطعمة والمنتجات التي تساعد الجسم في مواجهة حرارة الصيف، بينها منتوجات تحتوي على بذور الشيا واللبن القليل الدسم والخرشوف والكوسا، مضيفا بالقول إن "القاعدة الأولى للتغذية في حرارة الصيف هي إضافة مضادات الأكسدة الطبيعية إلى نظامك الغذائي، مثل الفيتامينات "سي" و "إي"، حيث تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك تلعب فيتامينات "بي" دورًا مهمًا في الحفاظ على الطاقة".وتابع فيلدانوف، بالقول: "إلى جانب ذلك، هناك عدد من المنتجات التي تصبح مفيدة بشكل خاص للجسم في الطقس الحار، بما فيها بذور الشيا القادرة على امتصاص الماء، وتشكيل مادة تشبه الهلام تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور على إلكتروليتات ضرورية للحفاظ على توازن الماء والملح".وأضاف بالقول إنه "من الأطعمة المهمة الأخرى ماء جوز الهند الغني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والذي يساعد أيضًا في الحفاظ على الترطيب واستعادة توازن الإلكتروليتات في الجسم"، مؤكدا على "ضرورة إدراج اللبن القليل الدسم في النظام الغذائي، فهو يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء، ويحتوي على الكثير من الماء ويمتصه الجسم بسهولة، ومن بين الخضراوات، فإن النعناع هو أول ما تبحث عنه ويمكن أن يساعد في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية".دراسة: التغير المناخي يزيد من آلام الصداع النصفيكما ينصح الخبير بإدخال الخضار الورقية وأبرزها الكزبرة في النظام الغذائي، فهي غنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة وتساعد على إزالة السموم من الجسم.واختتم حديثه، قائلاً: "لكن أهم مضادات الأكسدة في الصيف هو الشاي الأخضر والزنجبيل، وعلى الرغم من وجود الكافيين، إلا أن تناول الشاي الأخضر باعتدال، ضروري في الطقس الحار، وأفضل عندما يكون مبرداً، فهو يساعد على تحسين عملية الهضم وله تأثير منعش"، لافتًا إلى أهمية تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الحمراء.

https://sarabic.ae/20240509/دراسة-جسم-الإنسان-قد-يشيخ-لسنوات-خلال-24-ساعة-وهذا-هو-السبب-1088671335.html

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