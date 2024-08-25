علماء يكتشفون تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
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إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240825/علماء-يكتشفون-تأثير-العواصف-الترابية-على-الغلاف-الجوي-للمريخ-1092093732.html
علماء يكتشفون تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ
علماء يكتشفون تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ
سبوتنيك عربي
أعلن معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم عن اكتشاف علمي جديد يتعلق بتأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
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كوكب المريخ
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ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المعهد، فقد قام علماء روس وأجانب بدراسة دقيقة لموجات الجاذبية في جو المريخ باستخدام البيانات التي جمعها جهاز "إيه سي إس" الروسي الموجود على مسبار "إكسو مارس - تي جي أو".وتمكن العلماء من تحديد كيفية تأثير العواصف الترابية على هذه الموجات.وتؤثر العواصف الترابية على موجات الجاذبية في الغلاف الجوي للمريخ، حيث تولد اضطرابات تتسبب في انتقال الطاقة من منطقة إلى أخرى على سطح الكوكب وينتج عنها تغييرات في توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وتؤثر في نمط الطقس والمناخ بشكل عام.ويمكن لفهم تأثيرات العواصف الترابية على سطح الكوكب أن تساهم في دعم الاستكشافات المستقبلية والتخطيط للبعثات المريخية المقبلة.
https://sarabic.ae/20240813/دراسة-تكشف-وجود-كميات-مياه-ضخمة-في-المريخ-1091673575.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوكب المريخ
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, كوكب المريخ

علماء يكتشفون تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ

20:48 GMT 25.08.2024
© Photo / unsplash/ nasaحصيات المريخ
حصيات المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Photo / unsplash/ nasa
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أعلن معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم عن اكتشاف علمي جديد يتعلق بتأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للمريخ.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن المعهد، فقد قام علماء روس وأجانب بدراسة دقيقة لموجات الجاذبية في جو المريخ باستخدام البيانات التي جمعها جهاز "إيه سي إس" الروسي الموجود على مسبار "إكسو مارس - تي جي أو".
وتمكن العلماء من تحديد كيفية تأثير العواصف الترابية على هذه الموجات.
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
مجتمع
دراسة تكشف وجود كميات مياه ضخمة في المريخ
13 أغسطس, 08:33 GMT
وتؤثر العواصف الترابية على موجات الجاذبية في الغلاف الجوي للمريخ، حيث تولد اضطرابات تتسبب في انتقال الطاقة من منطقة إلى أخرى على سطح الكوكب وينتج عنها تغييرات في توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، وتؤثر في نمط الطقس والمناخ بشكل عام.
ويمكن لفهم تأثيرات العواصف الترابية على سطح الكوكب أن تساهم في دعم الاستكشافات المستقبلية والتخطيط للبعثات المريخية المقبلة.
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