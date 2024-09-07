https://sarabic.ae/20240907/اتهامات-لـناسا-بتصوير-صحراء-الجزائر-على-أنها-سطح-المريخ-1092484929.html

اتهامات لـ"ناسا" بتصوير صحراء الجزائر على أنها سطح المريخ

اتهامات لـ"ناسا" بتصوير صحراء الجزائر على أنها سطح المريخ

سبوتنيك عربي

أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بأنها استخدمت صورا لصحراء جزائرية على أنها لقطات لسطح المريخ. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T13:08+0000

2024-09-07T13:08+0000

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وانتشرت معلومات زعمت أن "ناسا" قدمت تلك الصور على أنها ملتقطة على كوكب المريخ بواسطة أحد الروبوتات التابعة لها، كما أكد مروّجو تلك المعلومات أن "ناسا" لم ترسل أبدا أي نوع من المروحيات الصغيرة إلى المريخ.واستنكر المستخدمون هذا التصرف، معتبرينه "كذبة كبيرة" من "ناسا"، فيما كتب بعضهم تعليقات، مؤكدين فيها أن الصورة الخاصة بـ"ناسا" وصورة الصحراء الجزائرية للمكان ذاته.إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلك، فقد أعلنت "ناسا" رسميا إرسال تلك المروحية إلى المريخ في أبريل/ نيسان 2021، على متن مركبة فضائية، بهدف "البحث عن أدلة لوجود حياة قديمة محتملة على المريخ".أما عن استخدام "ناسا" لصورة من الصحراء الجزائرية، فقد تبين كذب تلك المزاعم، حيث لم تنشر وكالة "ناسا" الصورة مطلقا، ولم تظهر على موقعها الإلكتروني.وتبين من خلال البحث أن الصورة الأصلية المتداولة ترجع لشخص يدعى غريغوري روهارت، والذي أفاد بأنه التقط الصورة عام 2009 في أثناء نزهة في الجزائر في منطقة تدرارت وهي منطقة جبلية وصحراوية سياحية، تجاور الحدود مع ليبيا، ولا تزال عدة صور التقطت للرحلة نفسها منشورة على موقع المصور.

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