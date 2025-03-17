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بمشاركة دولية... "منتدى القطب الشمالي 2025" يناقش آفاق طريق بحر الشمال ودوره الاستراتيجي
بمشاركة دولية... "منتدى القطب الشمالي 2025" يناقش آفاق طريق بحر الشمال ودوره الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روسكونغرس" الروسية عن تنظيم فعاليات خاصة لمناقشة تاريخ طريق بحر الشمال، وواقعه الحالي، وآفاقه المستقبلية في إطار احتفالات روسيا بمرور 500 عام على... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأشار المستشار الرئاسي الروسي، أنطون كابياكوف، إلى أن هذه الفعاليات ستكون جزءًا من البرنامج الخاص بالمنتدى الذي يعقد تحت إشراف مؤسسة "روسكونغرس"، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور طريق بحر الشمال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة القطبية الشمالية.وتطرق كابياكوف إلى أن المنتدى سيتناول تاريخ هذا الطريق، إضافة إلى الإنجازات الروسية العلمية التي أسهمت في تطويره، كما سيتضمن مناقشات حول كيفية استخدام طريق بحر الشمال في المستقبل، بما في ذلك تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج العربي.أوضح المنظمون أن المنتدى سيتضمن جلسات مخصصة لمناقشة تأثير طريق بحر الشمال على الاقتصاد الإقليمي، وتستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات عدة مثل التجارة والنقل البحري. كما يخطط لإقامة جلسات استراتيجية لتحديد الفرص المستقبلية لهذا الطريق، وكيفية استثماره بشكل مستدام.منتدى "القطب الشمالي – أرض الحوار" سيعقد في مدينة مورمانسك في 26-27 مارس/آذار 2025، تحت شعار "في الشمال – للعيش!". ومن المقرر أن يشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المستقبلية المتعلقة بتطوير القطب الشمالي وتعزيز التعاون الدولي في هذه المنطقة.
https://sarabic.ae/20250312/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للتعاون-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-القطب-الشمالي-1098591934.html
https://sarabic.ae/20241018/بوتين-يكشف-عن-خطة-واسعة-النطاق-لتطوير-طريق-بحر-الشمال--1093903227.html
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روسيا, العالم, أخبار القطب الشمالي
روسيا, العالم, أخبار القطب الشمالي

بمشاركة دولية... "منتدى القطب الشمالي 2025" يناقش آفاق طريق بحر الشمال ودوره الاستراتيجي

09:03 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 09:14 GMT 17.03.2025)
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم
سفينة الأبحاث الروسية القطب الشمالي.. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
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أعلنت مؤسسة "روسكونغرس" الروسية عن تنظيم فعاليات خاصة لمناقشة تاريخ طريق بحر الشمال، وواقعه الحالي، وآفاقه المستقبلية في إطار احتفالات روسيا بمرور 500 عام على بداية استكشاف هذا الطريق. ومن المقرر أن تعقد هذه الفعاليات في مدينة مورمانسك خلال شهر مارس 2025.
وأشار المستشار الرئاسي الروسي، أنطون كابياكوف، إلى أن هذه الفعاليات ستكون جزءًا من البرنامج الخاص بالمنتدى الذي يعقد تحت إشراف مؤسسة "روسكونغرس"، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور طريق بحر الشمال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة القطبية الشمالية.

وأكد كابياكوف أن الاحتفالات ستكون محورية في ترسيخ مكانة روسيا كدولة رائدة في القطب الشمالي. وأضاف أن الحكومة الروسية ستضع خطة مفصلة للأنشطة المتعلقة بالاحتفال بذكرى استكشاف طريق البحر الشمالي.

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وتطرق كابياكوف إلى أن المنتدى سيتناول تاريخ هذا الطريق، إضافة إلى الإنجازات الروسية العلمية التي أسهمت في تطويره، كما سيتضمن مناقشات حول كيفية استخدام طريق بحر الشمال في المستقبل، بما في ذلك تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج العربي.

وأضاف كابياكوف أنه سيتم تسليط الضوء على استراتيجيات التعاون الدولي في تطوير المنطقة، بما في ذلك فرص التجارة والنقل التي يوفرها الطريق.

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أوضح المنظمون أن المنتدى سيتضمن جلسات مخصصة لمناقشة تأثير طريق بحر الشمال على الاقتصاد الإقليمي، وتستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات عدة مثل التجارة والنقل البحري. كما يخطط لإقامة جلسات استراتيجية لتحديد الفرص المستقبلية لهذا الطريق، وكيفية استثماره بشكل مستدام.
منتدى "القطب الشمالي – أرض الحوار" سيعقد في مدينة مورمانسك في 26-27 مارس/آذار 2025، تحت شعار "في الشمال – للعيش!". ومن المقرر أن يشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المستقبلية المتعلقة بتطوير القطب الشمالي وتعزيز التعاون الدولي في هذه المنطقة.
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