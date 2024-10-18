https://sarabic.ae/20241018/بوتين-يكشف-عن-خطة-واسعة-النطاق-لتطوير-طريق-بحر-الشمال--1093903227.html
بوتين يكشف عن خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال
بوتين يكشف عن خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال، والتي يتم في إطارها زيادة أسطول كاسحات الجليد، وتحديث مجموعات... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T10:11+0000
2024-10-18T10:11+0000
2024-10-18T10:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
بحر الشمال
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
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وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس": "إننا ننفذ خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال، وتوسيع أسطول كاسحات الجليد لدينا، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية، وإطلاق رحلات ساحلية لاختبار الطرق، وتحديث مجموعات الأقمار الصناعية، وبناء محطات وقود جديدة، ومراكز سلامة الشحن وغيرها من المرافق. وتتوسع مرافق البنية التحتية الساحلية إلى الموانئ البحرية".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل قبل أيام من انطلاقها... بوتين يلتقي مع رؤساء وسائل الإعلام الرائدة في دول "بريكس"
https://sarabic.ae/20241018/-بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-في-موسكو---1093896941.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, بحر الشمال, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, بحر الشمال, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
بوتين يكشف عن خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال، والتي يتم في إطارها زيادة أسطول كاسحات الجليد، وتحديث مجموعات الأقمار الصناعية، وبناء مرافق البنية التحتية الساحلية الجديدة.
وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس": "إننا ننفذ خطة واسعة النطاق لتطوير طريق بحر الشمال، وتوسيع أسطول كاسحات الجليد لدينا، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية، وإطلاق رحلات ساحلية لاختبار الطرق، وتحديث مجموعات الأقمار الصناعية، وبناء محطات وقود جديدة، ومراكز سلامة الشحن وغيرها من المرافق. وتتوسع مرافق البنية التحتية الساحلية إلى الموانئ البحرية".
وأضاف بوتين أن ممر النقل الدولي "شمال-جنوب" يربط بين محطات الخليج العربي والموانئ الروسية في الشمال.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها
في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية
على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.