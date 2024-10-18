https://sarabic.ae/20241018/السيسي-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-1093902485.html
السيسي يكشف أهمية عضوية مصر في "بريكس" كبوابة لـ"قارة المستقبل"
السيسي يكشف أهمية عضوية مصر في "بريكس" كبوابة لـ"قارة المستقبل"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد تجمع "بريكس" يمثل خطوة هامة تعكس الحرص على تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T09:25+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو، اليوم الجمعة.وقال السيسي إن المنتدى يعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات دولية غير مسبوقة، مما يتطلب تكاتف جميع الجهود وزيادة العمل الجماعي.واعتبر أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف الفرص التجارية وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام لتدشين مشروعات مختلفة.وأضاف أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولًا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات.وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.وأشار السيسي إلى أنه تم فرض سقف على الاستثمارات الحكومية لإتاحة الفرص للقطاع الخاص، وتم إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن تقديم عدد من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية.وتابع: "مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات المعلومات والصناعات التحويلية والتكاملية، وصناعات الهيدروجين الأخضر، وتحديث منظومة النقل والمواصلات والموانئ بما يتسق مع خططنا وأهدافنا".كما أعرب عن بالغ تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جهوده المستمرة، لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دول المجموعة.
https://sarabic.ae/20241018/-بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-أعمال-بريكس-في-موسكو---1093896941.html
https://sarabic.ae/20241011/وزير-المالية-المصري-نتطلع-في-تجمع-بريكس-إلى-إصلاح-النظام-النقدي-الدولي-1093640437.html
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روسيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين, اقتصاد, العالم, الأخبار
روسيا, العالم العربي, قمة بريكس 2024, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين, اقتصاد, العالم, الأخبار
السيسي يكشف أهمية عضوية مصر في "بريكس" كبوابة لـ"قارة المستقبل"
09:25 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 09:55 GMT 18.10.2024)
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن انعقاد تجمع "بريكس" يمثل خطوة هامة تعكس الحرص على تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو، اليوم الجمعة.
وقال السيسي
إن المنتدى يعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات دولية غير مسبوقة، مما يتطلب تكاتف جميع الجهود وزيادة العمل الجماعي.
واعتبر أن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف الفرص التجارية وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام لتدشين مشروعات مختلفة.
وأضاف أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، وصولًا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأشار السيسي إلى أنه تم فرض سقف على الاستثمارات الحكومية لإتاحة الفرص للقطاع الخاص، وتم إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن تقديم عدد من الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية.
وتابع: "مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات المعلومات والصناعات التحويلية والتكاملية، وصناعات الهيدروجين الأخضر، وتحديث منظومة النقل والمواصلات والموانئ بما يتسق مع خططنا وأهدافنا".
وفي ختام تصريحاته، أكد السيسي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنطوي على فرص استثمارية كبيرة في ضوء ارتباط مصر بعدد من الاتفاقيات ومناطق التجارة العالمية، مشددًا على أن أفريقيا هي قارة المستقبل بفضل ما تمتلكه من فرص وإمكانات بشرية تتمثل في 65% من الشباب بين السكان.
كما أعرب عن بالغ تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، على جهوده المستمرة، لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دول المجموعة.