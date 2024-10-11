https://sarabic.ae/20241011/وزير-المالية-المصري-نتطلع-في-تجمع-بريكس-إلى-إصلاح-النظام-النقدي-الدولي-1093640437.html
وزير المالية المصري: نتطلع في تجمع "بريكس" إلى إصلاح النظام النقدي الدولي
وزير المالية المصري: نتطلع في تجمع "بريكس" إلى إصلاح النظام النقدي الدولي
سبوتنيك عربي
أكد أحمد كجوك، وزير المال المصري، اليوم الجمعة، أن التجمع يمكن أن يلعب دورا حيويا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T09:37+0000
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وقال كجوك خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة "بريكس" في موسكو، إن مصر تهدف إلى إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق إطار اقتصادي أكثر توازنا وشمولا، مع تعزيز صوت الاقتصادات الناشئة في القضايا العالمية.وأضاف أن "بريكس" تعتبر منصة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وفتح فرص استثمارية جديدة.وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء في "بريكس" لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لدولهم، لافتًا إلى دور بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.كما أشار الوزير إلى رؤية مصر الاقتصادية لتكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.وأوضح أن مصر ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل مشجعة للمستثمرين.وفي سياق متصل، استعرض كجوك الجهود المبذولة للحد من الدين الخارجي الحكومي وتحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل ورفع نسبة التمويل الميسر من المؤسسات الدولية لضمان الاستدامة المالية.
https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, مجموعة بريكس, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, مجموعة بريكس, الأخبار
وزير المالية المصري: نتطلع في تجمع "بريكس" إلى إصلاح النظام النقدي الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المال المصري، اليوم الجمعة، أن التجمع يمكن أن يلعب دورا حيويا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية.
وقال كجوك خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة "بريكس" في موسكو، إن مصر
تهدف إلى إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق إطار اقتصادي أكثر توازنا وشمولا، مع تعزيز صوت الاقتصادات الناشئة في القضايا العالمية.
وأضاف أن "بريكس" تعتبر منصة مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وفتح فرص استثمارية جديدة.
وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء في "بريكس
" لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي لدولهم، لافتًا إلى دور بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى رؤية مصر الاقتصادية لتكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن مصر ملتزمة بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل مشجعة للمستثمرين.
وفي سياق متصل، استعرض كجوك الجهود المبذولة للحد من الدين الخارجي الحكومي وتحويل جزء من المديونية إلى استثمارات
، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل ورفع نسبة التمويل الميسر من المؤسسات الدولية لضمان الاستدامة المالية.