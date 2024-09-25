https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع وتستمر في النمو. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:34+0000
2024-09-25T12:34+0000
2024-09-25T13:22+0000
روسيا
العالم
مجموعة بريكس
اقتصاد
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة حول مسألة تنمية الصادرات: "إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز بالفعل حصة ما يسمى بمجموعة السبع، وتستمر في النمو". وأضاف: "في عام 2022، كانت حصة مجموعة السبعة 30.5 %، وبريكس 31.4 %، وتشير التوقعات إلى أنه في عام 2028 ستكون حصة مجموعة السبع 27.9 %، وبريكس 33.8 %، وهناك مثل هذا التوجه، وهو مستمر".وأكد بوتين أن الشراكات الاستراتيجية القوية هي الأساس في تشكيل أسواق المستقبل.وقال: "هذا يعني أنه يتم تشكيل أسواق حقيقية للمستقبل، على أساس شراكات استراتيجية قوية ومبادئ الجمع بين الإمكانات الاقتصادية وتعزيز النمو المتبادل".وأوضح بوتين أن حصة المدفوعات بالروبل للصادرات الروسية تقترب من 40%، في حين أن حصة العملات الغربية في هذه المعاملات آخذة في الانخفاض، وتواصل روسيا العمل في هذا الاتجاه.وأكد بوتين أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم.وبيّن بوتين أن البلدان في جميع أنحاء العالم وليس روسيا فقط تعمل على إنشاء بنية تحتية للمدفوعات فوق الوطنية بما في ذلك استخدام العملات الرقمية.وأشار بوتين إلى أن الشركات الروسية مستعدة لإنتاج مجموعة ضخمة من السلع ذات التقنية العالية وعلينا الترويج لها بشكل فعال في الخارج.وأكد بوتين أن صادرات روسيا من السلع النهائية ارتفعت بنسبة 5% في سبعة أشهر لتصل إلى 89.8 مليار دولار.ولفت بوتين إلى أن المشروع الوطني لدعم الصادرات سيبدأ العام المقبل وسيمتد حتى عام 2030.وأضاف: "اتفقنا على أن سيتم ذلك في العام المقبل، وسيبدأ في العام المقبل المشروع الوطني المحدث "التعاون الدولي والتصدير" وينبغي أن يكون أساس إقرارها وتدابيرها وآلياتها هو النتائج المحققة في قطاع التصدير وأولويات التنمية الاقتصادية التي تواجهها بلادنا وبالطبع الاتجاهات العالمية الموضوعية".وأوضح بوتين أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم.ووصف بوتين تصرفات النخب الغربية للمؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية بـ "العدائية".وقال: "تم اتخاذ إجراءات عدائية تماما ضد المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية من قبل بعض النخب الغربية".وخلص بوتين إلى أنه "إلى حد ما ، تمكنا من حل هذه المشكلة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
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روسيا, العالم, مجموعة بريكس, اقتصاد
روسيا, العالم, مجموعة بريكس, اقتصاد
بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
12:34 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 13:22 GMT 25.09.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع وتستمر في النمو.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة حول مسألة تنمية الصادرات: "إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز بالفعل حصة ما يسمى بمجموعة السبع، وتستمر في النمو".
وتابع: "بريكس"، دون الأخذ في الاعتبار الأعضاء الجدد في هذه المنظمة، كانت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 16.7 %، في عام 1992، ومجموعة السبع 30.5 %".
وأضاف: "في عام 2022، كانت حصة مجموعة السبعة 30.5 %، وبريكس 31.4 %، وتشير التوقعات إلى أنه في عام 2028 ستكون حصة مجموعة السبع 27.9 %، وبريكس 33.8 %، وهناك مثل هذا التوجه، وهو مستمر".
وأكد بوتين أن الشراكات الاستراتيجية القوية هي الأساس في تشكيل أسواق المستقبل.
وقال: "هذا يعني أنه يتم تشكيل أسواق حقيقية للمستقبل، على أساس شراكات استراتيجية قوية ومبادئ الجمع بين الإمكانات الاقتصادية وتعزيز النمو المتبادل".
وأوضح بوتين أن حصة المدفوعات بالروبل للصادرات الروسية تقترب من 40%، في حين أن حصة العملات الغربية في هذه المعاملات آخذة في الانخفاض، وتواصل روسيا العمل في هذا الاتجاه.
في العام الماضي، انخفضت حصة المدفوعات للصادرات الروسية بالعملات الغربية "السامة" إلى النصف، وفي الوقت نفسه، تقترب حصة التسويات بالروبل في معاملات التجارة الخارجية من 40 بالمئة، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم.
وبيّن بوتين أن البلدان في جميع أنحاء العالم وليس روسيا فقط تعمل على إنشاء بنية تحتية للمدفوعات فوق الوطنية بما في ذلك استخدام العملات الرقمية.
وأشار بوتين إلى أن الشركات الروسية مستعدة لإنتاج مجموعة ضخمة من السلع ذات التقنية العالية وعلينا الترويج لها بشكل فعال في الخارج.
السلع الروسية الجاهزة بما في ذلك التكنولوجيا ذات التقنية العالية معروفة في العالم في قطاعات ضيقة. وفي الوقت نفسه، فإن شركاتنا مستعدة لإنتاج مجموعة كبيرة من السلع التنافسية ذات جودة عالية ومن المهم أيضًا الترويج لها بطريقة مسؤولة ومهنية، حتى يتعرف عليها أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن صادرات روسيا من السلع النهائية ارتفعت بنسبة 5% في سبعة أشهر لتصل إلى 89.8 مليار دولار.
ولفت بوتين إلى أن المشروع الوطني لدعم الصادرات سيبدأ العام المقبل وسيمتد حتى عام 2030.
خلال الاجتماعات مع ممثلي مجتمع الأعمال، ورجال الأعمال، تم تقديم مقترحات في مناسبات عديدة لتوسيع مشروع دعم الصادرات الوطنية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "اتفقنا على أن سيتم ذلك في العام المقبل، وسيبدأ في العام المقبل المشروع الوطني المحدث "التعاون الدولي والتصدير" وينبغي أن يكون أساس إقرارها وتدابيرها وآلياتها هو النتائج المحققة في قطاع التصدير وأولويات التنمية الاقتصادية التي تواجهها بلادنا وبالطبع الاتجاهات العالمية الموضوعية".
وأوضح بوتين أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم.
في بعض المجالات، على سبيل المثال، الإمدادات الغذائية، أصبحت روسيا بالفعل واحدة من المصدرين الرائدين في العالم، وهذه النتيجة، بالطبع، هي في المقام الأول بفضل الفنيين وفرق العمل في الشركات، فضلاً عن مؤسسات التنمية وقادة الأقاليم، والسلطات الفيدرالية التي تقدم لهم الدعم.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ووصف بوتين تصرفات النخب الغربية للمؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية بـ "العدائية".
وقال: "تم اتخاذ إجراءات عدائية تماما ضد المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية من قبل بعض النخب الغربية".
وأشار إلى أنه أصبح الحصول على مدفوعات مقابل إمدادات التصدير ودفع ثمن السلع المستوردة أكثر صعوبة.
وخلص بوتين إلى أنه "إلى حد ما ، تمكنا من حل هذه المشكلة".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.