https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html

بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع

بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع وتستمر في النمو. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T12:34+0000

2024-09-25T12:34+0000

2024-09-25T13:22+0000

روسيا

العالم

مجموعة بريكس

اقتصاد

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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة حول مسألة تنمية الصادرات: "إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تتجاوز بالفعل حصة ما يسمى بمجموعة السبع، وتستمر في النمو". وأضاف: "في عام 2022، كانت حصة مجموعة السبعة 30.5 %، وبريكس 31.4 %، وتشير التوقعات إلى أنه في عام 2028 ستكون حصة مجموعة السبع 27.9 %، وبريكس 33.8 %، وهناك مثل هذا التوجه، وهو مستمر".وأكد بوتين أن الشراكات الاستراتيجية القوية هي الأساس في تشكيل أسواق المستقبل.وقال: "هذا يعني أنه يتم تشكيل أسواق حقيقية للمستقبل، على أساس شراكات استراتيجية قوية ومبادئ الجمع بين الإمكانات الاقتصادية وتعزيز النمو المتبادل".وأوضح بوتين أن حصة المدفوعات بالروبل للصادرات الروسية تقترب من 40%، في حين أن حصة العملات الغربية في هذه المعاملات آخذة في الانخفاض، وتواصل روسيا العمل في هذا الاتجاه.وأكد بوتين أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم.وبيّن بوتين أن البلدان في جميع أنحاء العالم وليس روسيا فقط تعمل على إنشاء بنية تحتية للمدفوعات فوق الوطنية بما في ذلك استخدام العملات الرقمية.وأشار بوتين إلى أن الشركات الروسية مستعدة لإنتاج مجموعة ضخمة من السلع ذات التقنية العالية وعلينا الترويج لها بشكل فعال في الخارج.وأكد بوتين أن صادرات روسيا من السلع النهائية ارتفعت بنسبة 5% في سبعة أشهر لتصل إلى 89.8 مليار دولار.ولفت بوتين إلى أن المشروع الوطني لدعم الصادرات سيبدأ العام المقبل وسيمتد حتى عام 2030.وأضاف: "اتفقنا على أن سيتم ذلك في العام المقبل، وسيبدأ في العام المقبل المشروع الوطني المحدث "التعاون الدولي والتصدير" وينبغي أن يكون أساس إقرارها وتدابيرها وآلياتها هو النتائج المحققة في قطاع التصدير وأولويات التنمية الاقتصادية التي تواجهها بلادنا وبالطبع الاتجاهات العالمية الموضوعية".وأوضح بوتين أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم.ووصف بوتين تصرفات النخب الغربية للمؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية بـ "العدائية".وقال: "تم اتخاذ إجراءات عدائية تماما ضد المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية من قبل بعض النخب الغربية".وخلص بوتين إلى أنه "إلى حد ما ، تمكنا من حل هذه المشكلة".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

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روسيا, العالم, مجموعة بريكس, اقتصاد