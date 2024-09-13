https://sarabic.ae/20240913/باحثة-دولية-أميركا-تشكل-تهديدا-للأمن-والاستقرار-الدولي-وبريكس-ستواجه-العدوانية-الغربية-1092660640.html

باحثة دولية: أميركا تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الدولي و"بريكس" ستواجه العدوانية الغربية

باحثة دولية: أميركا تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الدولي و"بريكس" ستواجه العدوانية الغربية

سبوتنيك عربي

أكدت الباحثة في الشؤون الدولية ميس كريدي أن "السياسات الأميركية تشكّل تهديدًا للأمن الدولي والاستقرار العالمي، وذلك من خلال دعمها لعدة أنواع من العصابات... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T06:30+0000

2024-09-13T06:30+0000

2024-09-13T06:47+0000

حصري

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_af95e992101d9d4ce9053b6f9f38bac5.jpg

وقالت كريدي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "مجموعة بريكس تسعى إلى إيجاد حلول منطقية للتصدي لخطر التوسع الأميركي وسعيها المستمر إلى إشعال الحروب وإجهاض أيّ محاولات للسلام حول العالم، إذ أنّ هذه المجموعة تتألف بشكل رئيسي من روسيا والصين، وتعمل الدول الأعضاء على تشكيل تحالف إنساني لتقوية موقف العالم في مواجهة توسع الولايات المتحدة".واوضحت أن "المشكلة الرئيسية تتمثّل في تصاعد "غول كبير" غير إنساني في إشارة منها إلى الولايات المتحدة، ما يستدعي من مجموعة بريكس اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً وتعاونا على الصعيد العسكري لمواجهة القوة الغاشمة التي لا تعترف بأي حقوق للشعوب أو الدول".وشدّدت على أنّ "الإدارة الأميركية تسعى أيضًا إلى تفكيك التحالفات بين روسيا والصين"، جزمت بأنّ "الإرهاب الذي يعم العالم هو من صنع واشنطن، حيث تُستخدم هذه القوة لتخريب المناطق وتبرير وجودها هناك، وعليه يجب مواجهة أميركا بحزم، حيث استفادت دائمًا من الهدن والحوارات الدبلوماسية لدعم الجريمة المنظمة حول العالم،وعلى سبيل المثال، نظام كييف، هو نظام مصطنع تروج له الولايات المتحدة، التي تسعى إلى فرض بعض المهرجين وتجعلهم قادة على الدول".ولفتت الباحثة في الشؤون الدولية إلى أنّ "روسيا هي من أسست تحالف "بريكس"، وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائمًا إلى تعزيز هذا التحالف من خلال فتح قنوات حوارية وبذل جهود لحفظ السلام في المنطقة، في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل حجة إيران كذريعة لتبرير عمليات الإبادة في المنطقة على اعتبار أنّها تمتلك إعلامًا قويًا وقدرة على التزوير، مما يجعل من الضروري التعامل مع هذا الوضع بقوة"، لافتةً إلى أنّه "هناك عقلاء مثل سلطنة عمان، الذين يعملون على البحث عن شكل من أشكال الحوار لنزع التصعيد، ويعتبرون ضامنين موثوقين".شويغو: مجموعة "بريكس" لها مستقبل عظيم وإمكاناتها الاقتصادية سوف تنمو تعليقا على زيارة لافروف إلى الرياض.. محلل سياسي لـ"سبوتنيك" الزيارة تأتي تحضيرا لقمة "بريكس" ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير الانتصار الروسي في الصراع الأوكراني على "بريكس"

https://sarabic.ae/20240912/إيران-تقترح-تشكيل-تحالف-ضد-العقوبات-بين-دول-بريكس-1092629255.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة بريكس