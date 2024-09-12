إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"

عربي
لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240912/إيران-تقترح-تشكيل-تحالف-ضد-العقوبات-بين-دول-بريكس-1092629255.html
إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"
إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، تشكيل تحالف بين دول "بريكس" لمواجهة العقوبات، وضمان الأمن في مختلف المجالات على أساس... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T07:59+0000
2024-09-12T07:59+0000
إيران
أخبار إيران
مجموعة بريكس
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/14/1080267444_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_9289d933ea1a4f10ac1194b135034553.jpg
واستعرض أحمديان خلال كلمته أمام اجتماع مشترك لكبار المسؤولين الأمنيين من دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي، والذي عُقد في سان بطرسبورغ في روسيا، أمس الأربعاء، فكرة إنشاء تحالف بين دول "بريكس" ضد العقوبات.وقال إنه "من الضروري أن تتعاون دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي للوقوف ضد العقوبات، وضمان الأمن الاقتصادي والطاقة والغذائي والمالي والبحري والثقافي والنفسي والسيبراني والبيئي والصحي والدولي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار أحمديان إلى "الحماس العالمي المتزايد لعالم متعدد الأطراف، حتى بين حلفاء أمريكا"، مضيفًا أن "العديد من الهياكل والمنظمات القائمة كانت رهينة لأمريكا لسنوات".ويُعقد اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين في مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس" في مكتبة بوريس يلتسين الرئاسية، في سان بطرسبورغ، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sarabic.ae/20240713/إيران-تقترح-تشكيل-شبكة-معلومات-خاصة-بمجموعة-بريكس-ما-أهدافها-1090759945.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/14/1080267444_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_fe547f7e25e69d9ceed2cb2e9772b2e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"

07:59 GMT 12.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردول بريكس
دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
دول بريكس
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، تشكيل تحالف بين دول "بريكس" لمواجهة العقوبات، وضمان الأمن في مختلف المجالات على أساس التعددية، والنظام الجديد بالتعاون مع الجنوب العالمي.
واستعرض أحمديان خلال كلمته أمام اجتماع مشترك لكبار المسؤولين الأمنيين من دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي، والذي عُقد في سان بطرسبورغ في روسيا، أمس الأربعاء، فكرة إنشاء تحالف بين دول "بريكس" ضد العقوبات.
وقال إنه "من الضروري أن تتعاون دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي للوقوف ضد العقوبات، وضمان الأمن الاقتصادي والطاقة والغذائي والمالي والبحري والثقافي والنفسي والسيبراني والبيئي والصحي والدولي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "العمل الجماعي يمكن أن يسمح لدول "بريكس" ودول الجنوب العالمي بإدخال تغييرات هيكلية، وإنشاء مؤسسات فعالة وحديثة على أساس النظام الجديد، مثل التحالف المناهض للعقوبات، لإقامة الأمن الاقتصادي والتجاري والمالي، وتوفير الرقابة المالية، وضمان حوكمة البيانات المستقلة وغير السياسية".
وأشار أحمديان إلى "الحماس العالمي المتزايد لعالم متعدد الأطراف، حتى بين حلفاء أمريكا"، مضيفًا أن "العديد من الهياكل والمنظمات القائمة كانت رهينة لأمريكا لسنوات".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها
13 يوليو, 14:18 GMT
وتابع المسؤول الإيراني أن "الهيئات الدولية الحالية تفتقر إلى الكفاءة لإرساء السلام والاستقرار المستدامين في العالم، بينما تتبع الاستراتيجيات الأمريكية لتشجيع الإرهاب والعقوبات وإثارة التوترات في جميع أنحاء العالم".
ويُعقد اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين في مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس" في مكتبة بوريس يلتسين الرئاسية، في سان بطرسبورغ، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала