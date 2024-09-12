https://sarabic.ae/20240912/إيران-تقترح-تشكيل-تحالف-ضد-العقوبات-بين-دول-بريكس-1092629255.html
إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"
إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، تشكيل تحالف بين دول "بريكس" لمواجهة العقوبات، وضمان الأمن في مختلف المجالات على أساس... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T07:59+0000
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واستعرض أحمديان خلال كلمته أمام اجتماع مشترك لكبار المسؤولين الأمنيين من دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي، والذي عُقد في سان بطرسبورغ في روسيا، أمس الأربعاء، فكرة إنشاء تحالف بين دول "بريكس" ضد العقوبات.وقال إنه "من الضروري أن تتعاون دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي للوقوف ضد العقوبات، وضمان الأمن الاقتصادي والطاقة والغذائي والمالي والبحري والثقافي والنفسي والسيبراني والبيئي والصحي والدولي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار أحمديان إلى "الحماس العالمي المتزايد لعالم متعدد الأطراف، حتى بين حلفاء أمريكا"، مضيفًا أن "العديد من الهياكل والمنظمات القائمة كانت رهينة لأمريكا لسنوات".ويُعقد اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين في مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس" في مكتبة بوريس يلتسين الرئاسية، في سان بطرسبورغ، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sarabic.ae/20240713/إيران-تقترح-تشكيل-شبكة-معلومات-خاصة-بمجموعة-بريكس-ما-أهدافها-1090759945.html
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إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تقترح تشكيل تحالف ضد العقوبات بين دول "بريكس"
اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، تشكيل تحالف بين دول "بريكس" لمواجهة العقوبات، وضمان الأمن في مختلف المجالات على أساس التعددية، والنظام الجديد بالتعاون مع الجنوب العالمي.
واستعرض أحمديان خلال كلمته أمام اجتماع مشترك لكبار المسؤولين الأمنيين من دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي، والذي عُقد في سان بطرسبورغ في روسيا، أمس الأربعاء، فكرة إنشاء تحالف بين دول "بريكس" ضد العقوبات.
وقال إنه "من الضروري أن تتعاون دول "بريكس" ودول الجنوب العالمي للوقوف ضد العقوبات، وضمان الأمن الاقتصادي والطاقة والغذائي والمالي والبحري والثقافي والنفسي والسيبراني والبيئي والصحي والدولي"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "العمل الجماعي يمكن أن يسمح لدول "بريكس" ودول الجنوب العالمي بإدخال تغييرات هيكلية، وإنشاء مؤسسات فعالة وحديثة على أساس النظام الجديد، مثل التحالف المناهض للعقوبات، لإقامة الأمن الاقتصادي والتجاري والمالي، وتوفير الرقابة المالية، وضمان حوكمة البيانات المستقلة وغير السياسية".
وأشار أحمديان إلى "الحماس العالمي المتزايد لعالم متعدد الأطراف، حتى بين حلفاء أمريكا"، مضيفًا أن "العديد من الهياكل والمنظمات القائمة كانت رهينة لأمريكا لسنوات".
وتابع المسؤول الإيراني أن "الهيئات الدولية الحالية تفتقر إلى الكفاءة لإرساء السلام والاستقرار المستدامين في العالم، بينما تتبع الاستراتيجيات الأمريكية لتشجيع الإرهاب والعقوبات وإثارة التوترات في جميع أنحاء العالم".
ويُعقد اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين في مجموعة "بريكس" و"بريكس بلس" في مكتبة بوريس يلتسين الرئاسية، في سان بطرسبورغ، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.