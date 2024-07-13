إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة، واستئناف المفاوضات في القاهرة، مساع إيطالية للتوسط في ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان
16:04 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240713/إيران-تقترح-تشكيل-شبكة-معلومات-خاصة-بمجموعة-بريكس-ما-أهدافها-1090759945.html
إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها
إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها
سبوتنيك عربي
طرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اقتراحًا لإنشاء شبكة معلومات بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس". 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T14:18+0000
2024-07-13T14:18+0000
إيران
أخبار إيران
مجموعة بريكس
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وفي كلمة له أمام اجتماع المتحدثين باسم وزارات خارجية دول "بريكس"، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، سلط كنعاني الضوء بعد ذلك على ضرورة إنشاء شبكة معلومات "بريكس" بهدف نشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الكتلة.واقترح كنعاني أن "مواجهة التيارات المناهضة للأنشطة الإعلامية الحرة للدول الأعضاء في الغرب، والتصدي للحملات الإخبارية المضللة والمزيفة، ومواجهة الآثار السلبية للحظر الأحادي، والإجراءات العدائية الأحادية ضد الدول الأعضاء من خلال التوعية بمختلف جوانب آثار العقوبات والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، من الممكن أن تكون من بين وظائف شبكة معلومات "بريكس"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "يبدو أن رفع مستوى التنسيق والتعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء في "بريكس"، من خلال الربط بشبكات المعلومات والأخبار الخاصة بالأعضاء، وإنشاء آلية لتبادل الأخبار في المجالات التي تهم الأطراف، أصبح أمرا ضروريا".وشدد ناصر كنعاني على أن "الدبلوماسية الإعلامية أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من النشاط الدبلوماسي، لأن الإعلام هو أقوى أداة لتوصيل آراء الدول ورسائلها ومواقفها من خلال دبلوماسييها".ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، تسعى وسائل الإعلام التابعة للكتلة الغربية إلى تضليل الرأي العام من خلال الحملات الإعلامية الكاذبة، ونحن، كدول أعضاء في مجموعة "بريكس"، نستطيع مواجهة التيارات الإعلامية المدمرة، من خلال تعميق الروابط بين وسائل الإعلام من خلال تعبئة وسائل إعلامنا وشبكاتنا الرقمية".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران تعد من الدول الرائدة في غرب آسيا في تطوير الإعلام، معربًا عن استعداد طهران للتعاون في تعزيز مكانة البريكس في العالم باستخدام قدراتها الإعلامية".وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240708/إيران-الادعاء-بأن-روسيا-عرقلت-عملية-حصولنا-على-عضوية-بريكس-عار-عن-الصحة-1090585465.html
https://sarabic.ae/20240611/إيران-طهران-تسعى-بجدية-لإلغاء-الدولرة-وهو-توجه-لدى-بريكس-أيضا-1089754220.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها

14:18 GMT 13.07.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
إيران
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
طرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اقتراحًا لإنشاء شبكة معلومات بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".
وفي كلمة له أمام اجتماع المتحدثين باسم وزارات خارجية دول "بريكس"، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، سلط كنعاني الضوء بعد ذلك على ضرورة إنشاء شبكة معلومات "بريكس" بهدف نشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الكتلة.
واقترح كنعاني أن "مواجهة التيارات المناهضة للأنشطة الإعلامية الحرة للدول الأعضاء في الغرب، والتصدي للحملات الإخبارية المضللة والمزيفة، ومواجهة الآثار السلبية للحظر الأحادي، والإجراءات العدائية الأحادية ضد الدول الأعضاء من خلال التوعية بمختلف جوانب آثار العقوبات والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، من الممكن أن تكون من بين وظائف شبكة معلومات "بريكس"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة
8 يوليو, 08:51 GMT
وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "يبدو أن رفع مستوى التنسيق والتعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء في "بريكس"، من خلال الربط بشبكات المعلومات والأخبار الخاصة بالأعضاء، وإنشاء آلية لتبادل الأخبار في المجالات التي تهم الأطراف، أصبح أمرا ضروريا".
وشدد ناصر كنعاني على أن "الدبلوماسية الإعلامية أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من النشاط الدبلوماسي، لأن الإعلام هو أقوى أداة لتوصيل آراء الدول ورسائلها ومواقفها من خلال دبلوماسييها".

وتابع، موضحًا أنه "في الماضي، سعت القوى المهيمنة إلى تحقيق أهدافها ومصالحها باستخدام القوة العسكرية والإجراءات القسرية، أما في العصر الحاضر، فإن وسائل الإعلام والشبكات الافتراضية هي التي تكسب قلوب وعقول الجمهور، وليس باستخدام القوة، ولكن عبر الرسائل الإعلامية".

ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، تسعى وسائل الإعلام التابعة للكتلة الغربية إلى تضليل الرأي العام من خلال الحملات الإعلامية الكاذبة، ونحن، كدول أعضاء في مجموعة "بريكس"، نستطيع مواجهة التيارات الإعلامية المدمرة، من خلال تعميق الروابط بين وسائل الإعلام من خلال تعبئة وسائل إعلامنا وشبكاتنا الرقمية".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا
11 يونيو, 13:48 GMT
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران تعد من الدول الرائدة في غرب آسيا في تطوير الإعلام، معربًا عن استعداد طهران للتعاون في تعزيز مكانة البريكس في العالم باستخدام قدراتها الإعلامية".
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تندد بـ"مجزرة المواصي"13:26 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:31 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبرأمس, 05:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب11 يوليو, 13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала