https://sarabic.ae/20240713/إيران-تقترح-تشكيل-شبكة-معلومات-خاصة-بمجموعة-بريكس-ما-أهدافها-1090759945.html

إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها

إيران تقترح تشكيل شبكة معلومات خاصة بمجموعة "بريكس".. ما أهدافها

سبوتنيك عربي

طرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اقتراحًا لإنشاء شبكة معلومات بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس". 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T14:18+0000

2024-07-13T14:18+0000

2024-07-13T14:18+0000

إيران

أخبار إيران

مجموعة بريكس

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وفي كلمة له أمام اجتماع المتحدثين باسم وزارات خارجية دول "بريكس"، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، سلط كنعاني الضوء بعد ذلك على ضرورة إنشاء شبكة معلومات "بريكس" بهدف نشر وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الكتلة.واقترح كنعاني أن "مواجهة التيارات المناهضة للأنشطة الإعلامية الحرة للدول الأعضاء في الغرب، والتصدي للحملات الإخبارية المضللة والمزيفة، ومواجهة الآثار السلبية للحظر الأحادي، والإجراءات العدائية الأحادية ضد الدول الأعضاء من خلال التوعية بمختلف جوانب آثار العقوبات والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، من الممكن أن تكون من بين وظائف شبكة معلومات "بريكس"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "يبدو أن رفع مستوى التنسيق والتعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء في "بريكس"، من خلال الربط بشبكات المعلومات والأخبار الخاصة بالأعضاء، وإنشاء آلية لتبادل الأخبار في المجالات التي تهم الأطراف، أصبح أمرا ضروريا".وشدد ناصر كنعاني على أن "الدبلوماسية الإعلامية أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من النشاط الدبلوماسي، لأن الإعلام هو أقوى أداة لتوصيل آراء الدول ورسائلها ومواقفها من خلال دبلوماسييها".ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، تسعى وسائل الإعلام التابعة للكتلة الغربية إلى تضليل الرأي العام من خلال الحملات الإعلامية الكاذبة، ونحن، كدول أعضاء في مجموعة "بريكس"، نستطيع مواجهة التيارات الإعلامية المدمرة، من خلال تعميق الروابط بين وسائل الإعلام من خلال تعبئة وسائل إعلامنا وشبكاتنا الرقمية".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران تعد من الدول الرائدة في غرب آسيا في تطوير الإعلام، معربًا عن استعداد طهران للتعاون في تعزيز مكانة البريكس في العالم باستخدام قدراتها الإعلامية".وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

https://sarabic.ae/20240708/إيران-الادعاء-بأن-روسيا-عرقلت-عملية-حصولنا-على-عضوية-بريكس-عار-عن-الصحة-1090585465.html

https://sarabic.ae/20240611/إيران-طهران-تسعى-بجدية-لإلغاء-الدولرة-وهو-توجه-لدى-بريكس-أيضا-1089754220.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن