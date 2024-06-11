https://sarabic.ae/20240611/إيران-طهران-تسعى-بجدية-لإلغاء-الدولرة-وهو-توجه-لدى-بريكس-أيضا-1089754220.html
إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا
إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، بأن العضوية في مجموعة بريكس، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T13:48+0000
2024-06-11T13:48+0000
2024-06-11T13:55+0000
مجموعة بريكس
إيران
روسيا
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وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".وقال باقري كني: "منذ بداية عضوية إيران الرسمية في "بريكس"، تمكنت طهران من استغلال الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الرابطة لتحقيق أهدافها".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديوخلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
https://sarabic.ae/20240610/1089709780.html
https://sarabic.ae/20240611/لافروف-سلوك-الغرب-لن-يؤدي-إلى-شيء-سوى-المزيد-من-المواجهة-1089746792.html
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مجموعة بريكس, إيران, روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, إيران, روسيا, أخبار العالم الآن
إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا
13:48 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 11.06.2024)
أفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، بأن العضوية في مجموعة بريكس، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح لطهران بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العقوبات.
وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".
وأشار باقري كني إلى أن إيران وخلال الأشهر الستة من عضويتها في "بريكس"، تمكنت من استغلال فرص هذه الجمعية لتحقيق أهدافها.
وقال باقري كني: "منذ بداية عضوية إيران الرسمية في "بريكس"، تمكنت طهران من استغلال الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الرابطة لتحقيق أهدافها".
واستشهد باقري كني باقتراح قدمه الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، إلى جنوب أفريقيا لعقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في مجموعة بريكس حول الوضع في قطاع غزة، لأنه وبحسب باقري كني لأول مرة "تناولت فيها جمعية، مهامها الرئيسية في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشكلة دولية غير اقتصادية وغير تجارية مهمة".
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.