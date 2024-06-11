إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مساحة حرة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240611/إيران-طهران-تسعى-بجدية-لإلغاء-الدولرة-وهو-توجه-لدى-بريكس-أيضا-1089754220.html
إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا
إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، بأن العضوية في مجموعة بريكس، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T13:48+0000
2024-06-11T13:55+0000
مجموعة بريكس
إيران
روسيا
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وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".وقال باقري كني: "منذ بداية عضوية إيران الرسمية في "بريكس"، تمكنت طهران من استغلال الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الرابطة لتحقيق أهدافها".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديوخلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
https://sarabic.ae/20240610/1089709780.html
https://sarabic.ae/20240611/لافروف-سلوك-الغرب-لن-يؤدي-إلى-شيء-سوى-المزيد-من-المواجهة-1089746792.html
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مجموعة بريكس, إيران, روسيا, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, إيران, روسيا, أخبار العالم الآن

إيران: طهران تسعى بجدية لإلغاء الدولرة وهو توجه لدى "بريكس" أيضا

13:48 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 11.06.2024)
© AFP 2023 / ALEX HALADAالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADA
تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الثلاثاء، بأن العضوية في مجموعة بريكس، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح لطهران بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العقوبات.
وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".
وأشار باقري كني إلى أن إيران وخلال الأشهر الستة من عضويتها في "بريكس"، تمكنت من استغلال فرص هذه الجمعية لتحقيق أهدافها.
وزراء خارجية دول بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية خلال صورة مشتركة للمشاركين في اجتماع لبريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
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عدسة "سبوتنيك" ترصد اجتماع وزراء خاريجة دول "بريكس"
أمس, 13:08 GMT
وقال باقري كني: "منذ بداية عضوية إيران الرسمية في "بريكس"، تمكنت طهران من استغلال الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الرابطة لتحقيق أهدافها".

واستشهد باقري كني باقتراح قدمه الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، إلى جنوب أفريقيا لعقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في مجموعة بريكس حول الوضع في قطاع غزة، لأنه وبحسب باقري كني لأول مرة "تناولت فيها جمعية، مهامها الرئيسية في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشكلة دولية غير اقتصادية وغير تجارية مهمة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة
12:27 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
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