https://sarabic.ae/20240611/خلال-اليوم-الثاني-لاجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-لافروف-يجتمع-مع-نظيره-التركي--1089736953.html

خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي

خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي

سبوتنيك عربي

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T09:49+0000

2024-06-11T09:49+0000

2024-06-11T09:49+0000

العالم

مجموعة بريكس

أخبار تركيا اليوم

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وقال لافروف لفيدان في بداية اللقاء: "آمل أن تكون اجتماعاتكم في موسكو مفيدة". وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، التقييمات الأساسية لروسيا للوضع حول الصراع الأوكراني، كما ناقش وزيرا الخارجية الوضع في أوكرانيا، والشرق الأوسط وما وراء القوقاز.ويوم أمس، أجرى فيدان محادثات في موسكو مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو.وسيتم في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، مناقشة القضايا المهمة للعلاقات الدولية، والحلول لتعزيز الحوكمة العالمية، وحل النزاعات في المنصات المتعددة الأطراف، مع التركيز على زيادة نفوذ البلدان النامية.وفي وقت سابق، توجه كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.الدوما حول رفع الحظر عن توريد الأسلحة لـ"آزوف": أمريكا دعمت هتلر سرا واستدارت لتكون مع الفائزيننائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا

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العالم, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم