خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240611/خلال-اليوم-الثاني-لاجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-لافروف-يجتمع-مع-نظيره-التركي--1089736953.html
خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T09:49+0000
2024-06-11T09:49+0000
العالم
مجموعة بريكس
أخبار تركيا اليوم
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وقال لافروف لفيدان في بداية اللقاء: "آمل أن تكون اجتماعاتكم في موسكو مفيدة". وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، التقييمات الأساسية لروسيا للوضع حول الصراع الأوكراني، كما ناقش وزيرا الخارجية الوضع في أوكرانيا، والشرق الأوسط وما وراء القوقاز.ويوم أمس، أجرى فيدان محادثات في موسكو مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو.وسيتم في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، مناقشة القضايا المهمة للعلاقات الدولية، والحلول لتعزيز الحوكمة العالمية، وحل النزاعات في المنصات المتعددة الأطراف، مع التركيز على زيادة نفوذ البلدان النامية.وفي وقت سابق، توجه كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.الدوما حول رفع الحظر عن توريد الأسلحة لـ"آزوف": أمريكا دعمت هتلر سرا واستدارت لتكون مع الفائزيننائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا
https://sarabic.ae/20240609/إيران-تشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-الذي-تستضيفه-روسيا-1089682886.html
https://sarabic.ae/20240610/الخارجية-المصرية-توضح-لـسبوتنيك-أسباب-اكتساب-اجتماع-وزراء-خارجية-بريكس-أهمية-خاصة-في-هذا-التوقيت-1089693122.html
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العالم, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم
العالم, مجموعة بريكس, أخبار تركيا اليوم

خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي

09:49 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".
وقال لافروف لفيدان في بداية اللقاء: "آمل أن تكون اجتماعاتكم في موسكو مفيدة".
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، التقييمات الأساسية لروسيا للوضع حول الصراع الأوكراني، كما ناقش وزيرا الخارجية الوضع في أوكرانيا، والشرق الأوسط وما وراء القوقاز.
ويوم أمس، أجرى فيدان محادثات في موسكو مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو.
وسيتم في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، مناقشة القضايا المهمة للعلاقات الدولية، والحلول لتعزيز الحوكمة العالمية، وحل النزاعات في المنصات المتعددة الأطراف، مع التركيز على زيادة نفوذ البلدان النامية.
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
إيران تشارك في اجتماع وزراء خارجية بريكس الذي تستضيفه روسيا
9 يونيو, 20:47 GMT
وفي وقت سابق، توجه كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".
المستشار أحمد أبوزيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الخارجية المصرية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب اكتساب اجتماع وزراء خارجية "بريكس" أهمية خاصة في هذا التوقيت
أمس, 08:25 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
الدوما حول رفع الحظر عن توريد الأسلحة لـ"آزوف": أمريكا دعمت هتلر سرا واستدارت لتكون مع الفائزين
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات00:02 GMT
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