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الصين تدعو لتحويل "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف
الصين تدعو لتحويل "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أنه من الضروري تحويل مجموعة "بريكس" إلى آلية مفتوحة وشاملة للتعاون المتعدد الأطراف من نوع جديد. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T14:49+0000
2024-06-10T14:49+0000
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وقال الوزير، خلال اجتماع لوزراء خارجية "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية: "من الضروري تحويل مجموعة "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف، القائمة على الأسواق الناشئة والدول النامية ذات التوجه العالمي المنفتحة والشاملة".ولفت أيضا إلى ضرورة "المعارضة الصارمة للإجراءات التي تقوض النظام الدولي وتنتهك القواعد الدولية".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.ويعقد وزراء خارجية دول "بريكس" اجتماعا يستمر يومين في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، ويترأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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مجموعة بريكس, العالم, الصين, أخبار العالم الآن, روسيا
مجموعة بريكس, العالم, الصين, أخبار العالم الآن, روسيا

الصين تدعو لتحويل "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف

14:49 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أنه من الضروري تحويل مجموعة "بريكس" إلى آلية مفتوحة وشاملة للتعاون المتعدد الأطراف من نوع جديد.
وقال الوزير، خلال اجتماع لوزراء خارجية "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية: "من الضروري تحويل مجموعة "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف، القائمة على الأسواق الناشئة والدول النامية ذات التوجه العالمي المنفتحة والشاملة".

وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك من الضروري "تعزيز الثقة في التعددية ووضع الخطوط العريضة لخطة جديدة للتنمية العالمية في المستقبل".

ولفت أيضا إلى ضرورة "المعارضة الصارمة للإجراءات التي تقوض النظام الدولي وتنتهك القواعد الدولية".
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14:01 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملي العضوية في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
ويعقد وزراء خارجية دول "بريكس" اجتماعا يستمر يومين في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، ويترأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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