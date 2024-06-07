https://sarabic.ae/20240607/لافروف-يشارك-في-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-في-مدينة-نيجني-نوفغورود--1089598023.html
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T07:37+0000
2024-06-07T07:37+0000
2024-06-07T08:25+0000
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وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إحدى أهم الفعاليات المخطط لها الأسبوع المقبل، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيجني نوفغورود، يومي 10 و11 حزيران/ يونيو، في إطار تولي روسيا رئاسة المجموعة (هذا العام). كما سيعقد اجتماع منفصل، بمشاركة عدد من دول الجنوب والشرق في العالم".كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، سوف يزور روسيا في الفترة من 10 إلى 12 حزيران يونيو، وسيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو.وتابعت زاخاروفا: "وبناء على ذلك، سيزور [مدينة] نيجني نوفغورود، يومي 10 و11 حزيران/يونيو، للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية، ووزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" بصيغة "بريكس بولوس/أوتريتش" (بريكس +/التواصل). وستجري المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وكوبا، يوم 12 يونيو/حزيران، في موسكو".
https://sarabic.ae/20240607/روسيا-سندافع-عن-نفسنا-بكل-السبل-المتاحة-وسط-التهديدات-الغربية-1089598257.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود
07:37 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 08:25 GMT 07.06.2024)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود، يومي 10 و11 يونيو/ حزيران.
وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إحدى أهم الفعاليات المخطط لها الأسبوع المقبل، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في نيجني نوفغورود، يومي 10 و11 حزيران/ يونيو، في إطار تولي روسيا رئاسة المجموعة (هذا العام). كما سيعقد اجتماع منفصل، بمشاركة عدد من دول الجنوب والشرق في العالم".
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، سوف يزور روسيا في الفترة من 10 إلى 12 حزيران يونيو، وسيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو.
وقالت زاخاروفا: "في الفترة من 10 إلى 12 حزيران/يونيو، سيجري وزير خارجية جمهورية كوبا زيارة رسمية إلى روسيا".
وتابعت زاخاروفا: "وبناء على ذلك، سيزور [مدينة] نيجني نوفغورود، يومي 10 و11 حزيران/يونيو، للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية، ووزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" بصيغة "بريكس بولوس/أوتريتش" (بريكس +/التواصل). وستجري المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وكوبا، يوم 12 يونيو/حزيران، في موسكو".