https://sarabic.ae/20240611/نائب-وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-خوض-مفاوضات-حول-أوكرانيا--1089732521.html
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتفاوض بشأن أوكرانيا بسبب نجاحات القوات المسلحة الروسية. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T07:40+0000
2024-06-11T07:40+0000
2024-06-11T07:40+0000
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وقال بريان: "لن تفكر الولايات المتحدة حتى في إجراء مفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا الآن، لأن الروس يحققون النصر في ساحة المعركة".وبحسب توقعات بريان، سيحاول الأمريكيون مساعدة أوكرانيا على تحقيق بعض النجاح في الحرب ضد روسيا، بينما سيزيدون في الوقت نفسه الهجمات على الأراضي الروسية، مع الأخذ في الاعتبار شرط الرئيس بايدن بأن هذه الهجمات يجب ألا تؤثر على موسكو.وبحسب بريان، فمن غير المرجح أن ينجح مثل هذا السيناريو في واشنطن، مع استمرار الجيش الروسي في التقدم على الجبهة.وأضاف بوتين أن روسيا ستدرس إمكانية توريد أسلحتها إلى عدة مناطق، حيث يمكن تنفيذ ضربات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالصواريخ.وفي الآونة الأخيرة، سمحت العديد من الدول الغربية لكييف بشن هجمات على روسيا بأسلحتها بشكل أو بآخر. وعلى وجه الخصوص، وافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة المنقولة إليها ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف. وفي الوقت نفسه، تركت واشنطن الحظر على الضربات عبر الحدود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانياخبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا
كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتفاوض بشأن أوكرانيا بسبب نجاحات القوات المسلحة الروسية.
وقال بريان: "لن تفكر الولايات المتحدة حتى في إجراء مفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا الآن، لأن الروس يحققون النصر في ساحة المعركة".
وبحسب توقعات بريان، سيحاول الأمريكيون مساعدة أوكرانيا على تحقيق بعض النجاح في الحرب ضد روسيا، بينما سيزيدون في الوقت نفسه الهجمات على الأراضي الروسية،
مع الأخذ في الاعتبار شرط الرئيس بايدن بأن هذه الهجمات يجب ألا تؤثر على موسكو.
وبحسب بريان، فمن غير المرجح أن ينجح مثل هذا السيناريو في واشنطن، مع استمرار الجيش الروسي في التقدم على الجبهة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام في سانت بطرسبورغ، إن موسكو يمكن أن ترد على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى أوكرانيا.
وأضاف بوتين أن روسيا ستدرس إمكانية توريد أسلحتها إلى عدة مناطق، حيث يمكن تنفيذ ضربات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالصواريخ.
وفي الآونة الأخيرة، سمحت العديد من الدول الغربية لكييف بشن هجمات على روسيا
بأسلحتها بشكل أو بآخر. وعلى وجه الخصوص، وافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة المنقولة إليها ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف. وفي الوقت نفسه، تركت واشنطن الحظر على الضربات عبر الحدود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون"
عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.