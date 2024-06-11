نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240611/نائب-وزير-الدفاع-الأمريكي-السابق-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-خوض-مفاوضات-حول-أوكرانيا--1089732521.html
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا
نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتفاوض بشأن أوكرانيا بسبب نجاحات القوات المسلحة الروسية. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T07:40+0000
2024-06-11T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال بريان: "لن تفكر الولايات المتحدة حتى في إجراء مفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا الآن، لأن الروس يحققون النصر في ساحة المعركة".وبحسب توقعات بريان، سيحاول الأمريكيون مساعدة أوكرانيا على تحقيق بعض النجاح في الحرب ضد روسيا، بينما سيزيدون في الوقت نفسه الهجمات على الأراضي الروسية، مع الأخذ في الاعتبار شرط الرئيس بايدن بأن هذه الهجمات يجب ألا تؤثر على موسكو.وبحسب بريان، فمن غير المرجح أن ينجح مثل هذا السيناريو في واشنطن، مع استمرار الجيش الروسي في التقدم على الجبهة.وأضاف بوتين أن روسيا ستدرس إمكانية توريد أسلحتها إلى عدة مناطق، حيث يمكن تنفيذ ضربات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالصواريخ.وفي الآونة الأخيرة، سمحت العديد من الدول الغربية لكييف بشن هجمات على روسيا بأسلحتها بشكل أو بآخر. وعلى وجه الخصوص، وافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة المنقولة إليها ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف. وفي الوقت نفسه، تركت واشنطن الحظر على الضربات عبر الحدود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانياخبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-لم-تتصرف-قط-كدولة-مستعمرة-مثل-أمريكا--1089622635.html
https://sarabic.ae/20240604/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-ليست-مستعدة-للدخول-في-صراع-نووي-مع-روسيا-1089517160.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب عدم رغبة واشنطن خوض مفاوضات حول أوكرانيا

07:40 GMT 11.06.2024
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
تابعنا عبر
كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتفاوض بشأن أوكرانيا بسبب نجاحات القوات المسلحة الروسية.
وقال بريان: "لن تفكر الولايات المتحدة حتى في إجراء مفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا الآن، لأن الروس يحققون النصر في ساحة المعركة".
وبحسب توقعات بريان، سيحاول الأمريكيون مساعدة أوكرانيا على تحقيق بعض النجاح في الحرب ضد روسيا، بينما سيزيدون في الوقت نفسه الهجمات على الأراضي الروسية، مع الأخذ في الاعتبار شرط الرئيس بايدن بأن هذه الهجمات يجب ألا تؤثر على موسكو.
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وبحسب بريان، فمن غير المرجح أن ينجح مثل هذا السيناريو في واشنطن، مع استمرار الجيش الروسي في التقدم على الجبهة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام في سانت بطرسبورغ، إن موسكو يمكن أن ترد على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى أوكرانيا.

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وأضاف بوتين أن روسيا ستدرس إمكانية توريد أسلحتها إلى عدة مناطق، حيث يمكن تنفيذ ضربات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالصواريخ.
وفي الآونة الأخيرة، سمحت العديد من الدول الغربية لكييف بشن هجمات على روسيا بأسلحتها بشكل أو بآخر. وعلى وجه الخصوص، وافقت الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة المنقولة إليها ضد أهداف على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف. وفي الوقت نفسه، تركت واشنطن الحظر على الضربات عبر الحدود بصواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.
وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.
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خبير أمريكي يكشف مصير مقاتلات "إف-16" في دول الاتحاد الأوروبي
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات00:02 GMT
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