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خبير أمريكي: السماح بضرب الأراضي الروسية لن يغير الوضع في كييف
خبير أمريكي: السماح بضرب الأراضي الروسية لن يغير الوضع في كييف
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الأمريكي، مارك إيبيسكوبوس، بأن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية، لن يؤدي إلى تغيير في الوضع في ساحة المعركة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الخبير خلال مقابل صحفية: "هذا القرار لا يلغي بأي حال من الأحوال السببين الرئيسيين، اللذين يجعلان أوكرانيا على طريق الهزيمة، النقص الكارثي في ​​القوة البشرية والقوة النارية".وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس جو بايدن، سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد مقاطعة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية ساري المفعول".وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ، التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
https://sarabic.ae/20240609/روسيا-الغرب-يزيد-من-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089678295.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير أمريكي: السماح بضرب الأراضي الروسية لن يغير الوضع في كييف

15:59 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد الخبير الأمريكي، مارك إيبيسكوبوس، بأن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لمهاجمة الأراضي الروسية، لن يؤدي إلى تغيير في الوضع في ساحة المعركة.
وقال الخبير خلال مقابل صحفية: "هذا القرار لا يلغي بأي حال من الأحوال السببين الرئيسيين، اللذين يجعلان أوكرانيا على طريق الهزيمة، النقص الكارثي في ​​القوة البشرية والقوة النارية".
وأشار الخبير إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على إلحاق "خسائر فادحة بموسكو" لأنها لا تملك الموارد الكافية لشن هجمات واسعة النطاق ومتكررة.
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا
أمس, 17:41 GMT
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس جو بايدن، سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد مقاطعة خاركوف، لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية ساري المفعول".

وصرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال، لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد".

وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ، التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
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