https://sarabic.ae/20240604/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-ليست-مستعدة-للدخول-في-صراع-نووي-مع-روسيا-1089517160.html
مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا ليست مستعدة للدخول في صراع نووي مع روسيا
مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا ليست مستعدة للدخول في صراع نووي مع روسيا
سبوتنيك عربي
حذر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، من أن حياة الناس في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية معرضة لخطر جسيم بسبب السياسات المتهورة لدول حلف شمال... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T18:34+0000
2024-06-04T18:34+0000
2024-06-04T18:34+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الصراع مع روسيا يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، ونحن لسنا مستعدين لذلك".وتابع: "لا يزال السياسيون الأمريكيون يعيشون في عالم وهمي، ويعتقدون أنه لا يزال لدينا ميزة استراتيجية، كما كان الحال خلال الحرب الباردة، ولكن لم يعد هذا هو الحال".وأشار ماكغريغور إلى أن الغرب يجب أن يتوقف عن استفزاز موسكو.وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.
https://sarabic.ae/20240604/مدرعة-روسية-تستهدف-مخبأين-أوكرانيين-فيديو-1089513236.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا ليست مستعدة للدخول في صراع نووي مع روسيا
حذر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، من أن حياة الناس في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية معرضة لخطر جسيم بسبب السياسات المتهورة لدول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الصراع مع روسيا يمكن أن يتصاعد إلى صراع نووي، ونحن لسنا مستعدين لذلك".
وتابع: "لا يزال السياسيون الأمريكيون يعيشون في عالم وهمي، ويعتقدون أنه لا يزال لدينا ميزة استراتيجية، كما كان الحال خلال الحرب الباردة، ولكن لم يعد هذا هو الحال".
وأشار ماكغريغور إلى أن الغرب يجب أن يتوقف عن استفزاز موسكو.
وفي وقت سابق، صرح ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية
ضد أهداف على الأراضي الروسية، التي تهدد بدورها منطقة خاركوف، لكنه ترك الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية العملياتية وغيرها من الأسلحة النارية البعيدة المدى ساريًا.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية بماذا "يلعبون"
عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية.