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روسيا تبدأ المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية... فيديو
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240611/ضابط-فرنسي-الغرب-مستعد-لإضعاف-أمنه-من-أجل-أوكرانيا-1089731134.html
ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانيا
ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الضابط الفرنسي المتقاعد، برتراند دارا، بأن الغرب قرر إضعاف أمنه من أجل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T06:26+0000
2024-06-11T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال دارا: "يعتقد قادتنا على ما يبدو أن بإمكاننا إضعاف قواتنا مؤقتًا، وقد رأينا ذلك بالفعل مع بعض الأسلحة. لقد فعل الجميع ذلك. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تم تخفيض مخزونات الذخيرة بشكل كبير لأنهم كانوا يأخذونها من مخزونات الجيش ويرسلونها إلى أوكرانيا".وكمثال على ذلك، أشار إلى الوضع بالنسبة لطائرات "ميراج" في كييف. وقال العقيد إن فرنسا لديها 26 طائرة فقط من هذا النوع وأن نقل بعضها إلى أوكرانيا سيضعف البلاد.روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانياوأضاف في مقابلة مع قناة "LCI": "يعتقد القادة الغربيون أنه بإمكاننا تقديم مثل هذه التضحية".وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.خبير أمريكي: زيلينسكي ينوي تنفيذ أعمال خطيرةوصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-أصبحت-دماء-الشعب-في-أوكرانيا-ثمنا-للمواد-الخام-بالنسبة-لأمريكا--1089724454.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانيا

06:26 GMT 11.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الضابط الفرنسي المتقاعد، برتراند دارا، بأن الغرب قرر إضعاف أمنه من أجل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال دارا: "يعتقد قادتنا على ما يبدو أن بإمكاننا إضعاف قواتنا مؤقتًا، وقد رأينا ذلك بالفعل مع بعض الأسلحة. لقد فعل الجميع ذلك. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تم تخفيض مخزونات الذخيرة بشكل كبير لأنهم كانوا يأخذونها من مخزونات الجيش ويرسلونها إلى أوكرانيا".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيعان التعامل مع الدعم المقدم لأوكرانيا و"تتمسكان بأي قشة"، وتستنزفان احتياطياتهما.

وكمثال على ذلك، أشار إلى الوضع بالنسبة لطائرات "ميراج" في كييف. وقال العقيد إن فرنسا لديها 26 طائرة فقط من هذا النوع وأن نقل بعضها إلى أوكرانيا سيضعف البلاد.
روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا
وأضاف في مقابلة مع قناة "LCI": "يعتقد القادة الغربيون أنه بإمكاننا تقديم مثل هذه التضحية".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
روسيا: أصبحت دماء الشعب في أوكرانيا ثمنا للمواد الخام بالنسبة لأمريكا
أمس, 18:01 GMT
وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
خبير أمريكي: زيلينسكي ينوي تنفيذ أعمال خطيرة

ووفقاً لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل وأيضاً من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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