https://sarabic.ae/20240611/ضابط-فرنسي-الغرب-مستعد-لإضعاف-أمنه-من-أجل-أوكرانيا-1089731134.html
ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانيا
ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الضابط الفرنسي المتقاعد، برتراند دارا، بأن الغرب قرر إضعاف أمنه من أجل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T06:26+0000
2024-06-11T06:26+0000
2024-06-11T06:26+0000
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وقال دارا: "يعتقد قادتنا على ما يبدو أن بإمكاننا إضعاف قواتنا مؤقتًا، وقد رأينا ذلك بالفعل مع بعض الأسلحة. لقد فعل الجميع ذلك. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تم تخفيض مخزونات الذخيرة بشكل كبير لأنهم كانوا يأخذونها من مخزونات الجيش ويرسلونها إلى أوكرانيا".وكمثال على ذلك، أشار إلى الوضع بالنسبة لطائرات "ميراج" في كييف. وقال العقيد إن فرنسا لديها 26 طائرة فقط من هذا النوع وأن نقل بعضها إلى أوكرانيا سيضعف البلاد.روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانياوأضاف في مقابلة مع قناة "LCI": "يعتقد القادة الغربيون أنه بإمكاننا تقديم مثل هذه التضحية".وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.خبير أمريكي: زيلينسكي ينوي تنفيذ أعمال خطيرةوصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-أصبحت-دماء-الشعب-في-أوكرانيا-ثمنا-للمواد-الخام-بالنسبة-لأمريكا--1089724454.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ضابط فرنسي: الغرب مستعد لإضعاف أمنه من أجل أوكرانيا
صرح الضابط الفرنسي المتقاعد، برتراند دارا، بأن الغرب قرر إضعاف أمنه من أجل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال دارا: "يعتقد قادتنا على ما يبدو أن بإمكاننا إضعاف قواتنا مؤقتًا، وقد رأينا ذلك بالفعل مع بعض الأسلحة. لقد فعل الجميع ذلك. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تم تخفيض مخزونات الذخيرة بشكل كبير لأنهم كانوا يأخذونها من مخزونات الجيش ويرسلونها إلى أوكرانيا".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيعان التعامل مع الدعم المقدم لأوكرانيا و"تتمسكان بأي قشة"، وتستنزفان احتياطياتهما.
وكمثال على ذلك، أشار إلى الوضع بالنسبة لطائرات "ميراج" في كييف. وقال العقيد إن فرنسا لديها 26 طائرة فقط من هذا النوع وأن نقل بعضها إلى أوكرانيا سيضعف البلاد.
وأضاف في مقابلة مع قناة "LCI": "يعتقد القادة الغربيون أنه بإمكاننا تقديم مثل هذه التضحية".
وقد ذكرت موسكو مراراً وتكراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
ووفقاً لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل وأيضاً من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.