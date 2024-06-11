https://sarabic.ae/20240611/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-فيديو----1089741319.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T11:20+0000
2024-06-11T11:20+0000
2024-06-11T11:20+0000
روسيا
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روسيا
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.