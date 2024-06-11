السفير الروسي لدى القاهرة: "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر لتنفيذ مشاريع مشتركة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240611/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-بريكس-على-استعداد-للتعاون-مع-مصر-لتنفيذ-مشاريع-مشتركة-1089734821.html
السفير الروسي لدى القاهرة: "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر لتنفيذ مشاريع مشتركة
السفير الروسي لدى القاهرة: "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر لتنفيذ مشاريع مشتركة
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن جميع أعضاء مجموعة "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية وتنفيذ... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T08:43+0000
2024-06-11T08:43+0000
مصر
مجموعة بريكس
اقتصاد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/01/1060750266_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_f11ce7f134b1ce996d735acc60821b47.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح للسفير الروسي على هامش ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة وقال بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "إن بنك التنمية الجديد يعمل بالفعل في العديد من المشروعات في مصر وسيشرك مصر في تنفيذ هذه المشروعات". وأضاف: "جميع الأعضاء الآخرين في مجموعة بريكس، مثل روسيا ودول أخرى، على استعداد للتعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة".وتابع: "نعتقد أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة للغاية لأن بريكس تعمل مع جميع أعضائها على تطوير التبادل التجاري، بما في ذلك إنشاء آليات جديدة للمدفوعات".وأشار إلى أن "إحدى المهام الرئيسية الآن هي إنشاء آليات دفع بديلة لأن عملات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو سامة للغاية".وأوضح: "هذه العملات ليست آمنة، ويتم استخدامها من قبل الحكومات لتحقيق مصالحها الجيوسياسية".وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.ويعد بنك التنمية الجديد، أحد بنوك التنمية المتعددة الأطراف، الذي أسسته روسيا مع دول تحالف بريكس (روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، في عام 2015.ويستهدف البنك حشد الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، واستكمال جهود المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.ووافق البنك على إتاحة تمويل بقيمة 32.8 مليار دولار، لما يقرب من 100 مشروع تغطي 11 هدفا للتنمية المستدامة التي حددتها خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
https://sarabic.ae/20240607/وزيرة-التخطيط-المصرية-لـسبوتنيك-مصر-شريك-مهم-لـبريكس-لكونها-بوابة-لأفريقيا-1089596381.html
https://sarabic.ae/20240610/الصين-تدعو-لتحويل-بريكس-إلى-نوع-جديد-من-آلية-التعاون-المتعددة-الأطراف-1089716318.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/01/1060750266_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_5c53169c63e4d4e588f564dd468c3289.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار
مصر, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار

السفير الروسي لدى القاهرة: "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر لتنفيذ مشاريع مشتركة

08:43 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Embassy of the Russian Federation in Egyptالسفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو
السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Embassy of the Russian Federation in Egypt
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن جميع أعضاء مجموعة "بريكس" على استعداد للتعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح للسفير الروسي على هامش ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة
وقال بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "إن بنك التنمية الجديد يعمل بالفعل في العديد من المشروعات في مصر وسيشرك مصر في تنفيذ هذه المشروعات".
وأضاف: "جميع الأعضاء الآخرين في مجموعة بريكس، مثل روسيا ودول أخرى، على استعداد للتعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع المشتركة".
هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
وزيرة التخطيط المصرية لـ"سبوتنيك": مصر شريك مهم لـ"بريكس" لكونها بوابة لأفريقيا
7 يونيو, 06:15 GMT
وتابع: "نعتقد أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة للغاية لأن بريكس تعمل مع جميع أعضائها على تطوير التبادل التجاري، بما في ذلك إنشاء آليات جديدة للمدفوعات".
وأشار إلى أن "إحدى المهام الرئيسية الآن هي إنشاء آليات دفع بديلة لأن عملات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو سامة للغاية".
وأوضح: "هذه العملات ليست آمنة، ويتم استخدامها من قبل الحكومات لتحقيق مصالحها الجيوسياسية".
وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الصين تدعو لتحويل "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف
أمس, 14:49 GMT
ويعد بنك التنمية الجديد، أحد بنوك التنمية المتعددة الأطراف، الذي أسسته روسيا مع دول تحالف بريكس (روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، في عام 2015.
ويستهدف البنك حشد الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، واستكمال جهود المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
ووافق البنك على إتاحة تمويل بقيمة 32.8 مليار دولار، لما يقرب من 100 مشروع تغطي 11 هدفا للتنمية المستدامة التي حددتها خطة الأمم المتحدة لعام 2030.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات00:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала