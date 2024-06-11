https://sarabic.ae/20240611/لافروف-سلوك-الغرب-لن-يؤدي-إلى-شيء-سوى-المزيد-من-المواجهة-1089746792.html
لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة
لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تنعزل عن الغرب، ولكن يتعين على الغرب أن يفهم أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى المواجهة المستمرة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T12:27+0000
2024-06-11T12:27+0000
2024-06-11T12:27+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "لقد قلت بالفعل إننا لا ننغلق على الغرب، ولكن يجب أن يفهم أن الطريقة التي يتصرف بها لن تؤدي إلى شيء سوى المواجهة المستمرة".وأكد لافروف أن روسيا ليست هي التي تقسم العالم إلى كتل، وليست روسيا التي تعلن أن كل من يختلف معها سيعاقب، هذا يحدث بمبادرة من الغرب، الذي أصبح جزءاً من "شفرتهم الجينية".وأردف، بالقول: "زملاؤنا الغربيون لا يريدون بناء أي جسور، فهم يستخدمون الطوب فقط لبناء الجدران، ويحاولون أيضًا ضرب أولئك الذين لا يستمعون إليهم على رؤوسهم".وأكد لافروف أن معظم الأطراف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" تحدثت عن الطبيعة المدمرة لسياسة الحماية التجارية التي تنتهجها واشنطن.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240611/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-فيديو----1089741319.html
https://sarabic.ae/20240610/الصين-تدعو-لتحويل-بريكس-إلى-نوع-جديد-من-آلية-التعاون-المتعددة-الأطراف-1089716318.html
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روسيا, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن
لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تنعزل عن الغرب، ولكن يتعين على الغرب أن يفهم أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى المواجهة المستمرة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "لقد قلت بالفعل إننا لا ننغلق على الغرب، ولكن يجب أن يفهم أن الطريقة التي يتصرف بها لن تؤدي إلى شيء سوى المواجهة المستمرة".
وأكد لافروف أن روسيا ليست هي التي تقسم العالم إلى كتل، وليست روسيا التي تعلن أن كل من يختلف معها سيعاقب، هذا يحدث بمبادرة من الغرب، الذي أصبح جزءاً من "شفرتهم الجينية".
وأردف، بالقول: "زملاؤنا الغربيون لا يريدون بناء أي جسور، فهم يستخدمون الطوب فقط لبناء الجدران، ويحاولون أيضًا ضرب أولئك الذين لا يستمعون إليهم على رؤوسهم".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وأكد لافروف أن معظم الأطراف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" تحدثت عن الطبيعة المدمرة لسياسة الحماية التجارية التي تنتهجها واشنطن.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.