https://sarabic.ae/20240611/لافروف-سلوك-الغرب-لن-يؤدي-إلى-شيء-سوى-المزيد-من-المواجهة-1089746792.html

لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة

لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تنعزل عن الغرب، ولكن يتعين على الغرب أن يفهم أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى المواجهة المستمرة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T12:27+0000

2024-06-11T12:27+0000

2024-06-11T12:27+0000

روسيا

مجموعة بريكس

أخبار العالم الآن

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "لقد قلت بالفعل إننا لا ننغلق على الغرب، ولكن يجب أن يفهم أن الطريقة التي يتصرف بها لن تؤدي إلى شيء سوى المواجهة المستمرة".وأكد لافروف أن روسيا ليست هي التي تقسم العالم إلى كتل، وليست روسيا التي تعلن أن كل من يختلف معها سيعاقب، هذا يحدث بمبادرة من الغرب، الذي أصبح جزءاً من "شفرتهم الجينية".وأردف، بالقول: "زملاؤنا الغربيون لا يريدون بناء أي جسور، فهم يستخدمون الطوب فقط لبناء الجدران، ويحاولون أيضًا ضرب أولئك الذين لا يستمعون إليهم على رؤوسهم".وأكد لافروف أن معظم الأطراف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" تحدثت عن الطبيعة المدمرة لسياسة الحماية التجارية التي تنتهجها واشنطن.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

https://sarabic.ae/20240611/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-فيديو----1089741319.html

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روسيا, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن