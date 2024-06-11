لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة

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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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https://sarabic.ae/20240611/لافروف-سلوك-الغرب-لن-يؤدي-إلى-شيء-سوى-المزيد-من-المواجهة-1089746792.html
لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة
لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تنعزل عن الغرب، ولكن يتعين على الغرب أن يفهم أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى المواجهة المستمرة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T12:27+0000
2024-06-11T12:27+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "لقد قلت بالفعل إننا لا ننغلق على الغرب، ولكن يجب أن يفهم أن الطريقة التي يتصرف بها لن تؤدي إلى شيء سوى المواجهة المستمرة".وأكد لافروف أن روسيا ليست هي التي تقسم العالم إلى كتل، وليست روسيا التي تعلن أن كل من يختلف معها سيعاقب، هذا يحدث بمبادرة من الغرب، الذي أصبح جزءاً من "شفرتهم الجينية".وأردف، بالقول: "زملاؤنا الغربيون لا يريدون بناء أي جسور، فهم يستخدمون الطوب فقط لبناء الجدران، ويحاولون أيضًا ضرب أولئك الذين لا يستمعون إليهم على رؤوسهم".وأكد لافروف أن معظم الأطراف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" تحدثت عن الطبيعة المدمرة لسياسة الحماية التجارية التي تنتهجها واشنطن.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240611/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-فيديو----1089741319.html
https://sarabic.ae/20240610/الصين-تدعو-لتحويل-بريكس-إلى-نوع-جديد-من-آلية-التعاون-المتعددة-الأطراف-1089716318.html
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روسيا, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن

لافروف: سلوك الغرب لن يؤدي إلى شيء سوى المزيد من المواجهة

12:27 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
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تابعنا عبر
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تنعزل عن الغرب، ولكن يتعين على الغرب أن يفهم أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى المواجهة المستمرة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية "بريكس": "لقد قلت بالفعل إننا لا ننغلق على الغرب، ولكن يجب أن يفهم أن الطريقة التي يتصرف بها لن تؤدي إلى شيء سوى المواجهة المستمرة".
وأكد لافروف أن روسيا ليست هي التي تقسم العالم إلى كتل، وليست روسيا التي تعلن أن كل من يختلف معها سيعاقب، هذا يحدث بمبادرة من الغرب، الذي أصبح جزءاً من "شفرتهم الجينية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... فيديو
11:20 GMT
وأردف، بالقول: "زملاؤنا الغربيون لا يريدون بناء أي جسور، فهم يستخدمون الطوب فقط لبناء الجدران، ويحاولون أيضًا ضرب أولئك الذين لا يستمعون إليهم على رؤوسهم".
وفي وقت سابق من اليوم، عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وأكد لافروف أن معظم الأطراف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" تحدثت عن الطبيعة المدمرة لسياسة الحماية التجارية التي تنتهجها واشنطن.
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الصين تدعو لتحويل "بريكس" إلى نوع جديد من آلية التعاون المتعددة الأطراف
أمس, 14:49 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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