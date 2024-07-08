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إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة
إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على مزاعم تتعلق بعرقلة روسيا عملية حصول طهران على عضوية مجموعة "بريكس". 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T08:51+0000
2024-07-08T08:51+0000
مجموعة بريكس
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وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "لم أسمع شيئا عن ذلك، والادعاء بأن روسيا عرقلت عملية عضوية إيران في "بريكس" عار عن الصحة".وتابع كنعاني: "أنفي بشدة تعليق عضوية إيران في "بريكس"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240101/إيران-تعلن-بدء-عضويتها-في-بريكس-رسميا-1084637130.html
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مجموعة بريكس, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة

08:51 GMT 08.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على مزاعم تتعلق بعرقلة روسيا عملية حصول طهران على عضوية مجموعة "بريكس".
وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "لم أسمع شيئا عن ذلك، والادعاء بأن روسيا عرقلت عملية عضوية إيران في "بريكس" عار عن الصحة".
وتابع كنعاني: "أنفي بشدة تعليق عضوية إيران في "بريكس"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
إيران تعلن بدء عضويتها في مجموعة "بريكس" رسميا
1 يناير, 21:47 GMT
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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