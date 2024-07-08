https://sarabic.ae/20240708/إيران-الادعاء-بأن-روسيا-عرقلت-عملية-حصولنا-على-عضوية-بريكس-عار-عن-الصحة-1090585465.html
إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة
إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على مزاعم تتعلق بعرقلة روسيا عملية حصول طهران على عضوية مجموعة "بريكس". 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T08:51+0000
2024-07-08T08:51+0000
2024-07-08T08:51+0000
مجموعة بريكس
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وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "لم أسمع شيئا عن ذلك، والادعاء بأن روسيا عرقلت عملية عضوية إيران في "بريكس" عار عن الصحة".وتابع كنعاني: "أنفي بشدة تعليق عضوية إيران في "بريكس"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240101/إيران-تعلن-بدء-عضويتها-في-بريكس-رسميا-1084637130.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: الادعاء بأن روسيا عرقلت عملية حصولنا على عضوية "بريكس" عار عن الصحة
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على مزاعم تتعلق بعرقلة روسيا عملية حصول طهران على عضوية مجموعة "بريكس".
وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي: "لم أسمع شيئا عن ذلك، والادعاء بأن روسيا عرقلت عملية عضوية إيران في "بريكس" عار عن الصحة".
وتابع كنعاني: "أنفي بشدة تعليق عضوية إيران في "بريكس"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.