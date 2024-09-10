https://sarabic.ae/20240910/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-الانتصار-الروسي-في-الصراع-الأوكراني-على-بريكس-1092594895.html
ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير الانتصار الروسي في الصراع الأوكراني على "بريكس"
ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير الانتصار الروسي في الصراع الأوكراني على "بريكس"
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني من شأنه أن يقوض سمعة الغرب ويعزز نفوذ مجموعة "بريكس" على الساحة... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T19:42+0000
2024-09-10T19:42+0000
2024-09-10T19:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_af95e992101d9d4ce9053b6f9f38bac5.jpg
وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أنه "فقط تخيل نتيجة النصر العسكري الروسي في الصراع الأوكراني، والذي أصبح الآن ممكنًا تمامًا، وسيؤثر هذا بشكل كبير على صورة روسيا وسيجعل المزيد والمزيد من الدول ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس من أجل الانفصال عن العالم الغربي".وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة، من خلال تسليح أوكرانيا والنظر في إمكانية استخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، تدفع كييف إلى ارتكاب استفزازات محفوفة بمخاطر صراع أوسع نطاقا.
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تستهدف-بضربة-30-عسكريا-أوكرانيا-ومعداتهم-الحربية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1092592930.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092175949_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_fd683a471354915517347872de8fbcfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي متقاعد يوضح تأثير الانتصار الروسي في الصراع الأوكراني على "بريكس"
ذكر الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني من شأنه أن يقوض سمعة الغرب ويعزز نفوذ مجموعة "بريكس" على الساحة العالمية.
وأضاف ديفيس على قناة "ديب دايف" على "يوتيوب"، أنه "فقط تخيل نتيجة النصر العسكري الروسي في الصراع الأوكراني، والذي أصبح الآن ممكنًا تمامًا، وسيؤثر هذا بشكل كبير على صورة روسيا وسيجعل المزيد والمزيد من الدول ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس من أجل الانفصال عن العالم الغربي".
وبحسب الضابط فإن الرغبة في تصعيد الصراع ضد روسيا لن تحسن الوضع بالنسبة للغرب.
وحذر قائلا: "إذا كان أي شخص يعتقد أنه يمكننا الفوز إذا واصلنا إصدار تصاريح لاستخدام الأسلحة البعيدة المدى أو إذا دخلنا في حرب مباشرة ضد روسيا، فإن هذا في الواقع لن يؤدي إلا إلى إلحاق ضرر كبير بمصالحنا".
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة، من خلال تسليح أوكرانيا والنظر في إمكانية استخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، تدفع كييف إلى ارتكاب استفزازات محفوفة بمخاطر صراع أوسع نطاقا.