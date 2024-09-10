https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تستهدف-بضربة-30-عسكريا-أوكرانيا-ومعداتهم-الحربية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1092592930.html
القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم استهداف معدات ومجموعة مكونة من 30 فردًا من القوات... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T18:26+0000
2024-09-10T18:26+0000
2024-09-10T18:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تم استهداف نحو خمس قطع من المعدات العسكرية، وقرابة 30 فردا من أتباع بانديرا (القوميين المتطرفين الأوكرانيين) في قرية مالينوفكا التي تقع في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من مقاطعة زابوروجيه، وهذا فقط في ذلك المكان؛ كما تم استهداف أماكن أخرى".وتسيطر روسيا على أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه؛ ولا تزال مدينة زابوروجيه تحت سيطرة القوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو قوات روسية تدمر دبابة أمريكية من طراز برادلي في خاركوف.. فيديو
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-----1092569609.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيه
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه تم استهداف معدات ومجموعة مكونة من 30 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تم استهداف نحو خمس قطع من المعدات العسكرية، وقرابة 30 فردا من أتباع بانديرا (القوميين المتطرفين الأوكرانيين) في قرية مالينوفكا التي تقع في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من مقاطعة زابوروجيه، وهذا فقط في ذلك المكان؛ كما تم استهداف أماكن أخرى".
وأصبحت مقاطعة زابوروجيه تابعة لروسيا الاتحادية بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022؛ ولم تعترف كييف بنتائجه، وتواصل قواتها قصف بلدات المقاطعة.
وتسيطر روسيا على أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه؛ ولا تزال مدينة زابوروجيه تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.