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عرب بوينت بودكاست
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10:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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16:03 GMT
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08:19 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تدمر-كوزاك-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك--فيديو--1092551921.html
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن مسيرة روسية دمرت مركبة قتالية مدرعة من طراز" كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T15:11+0000
2024-09-09T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" اكتشفت حركة مركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأكد البيان أنه تم تدمير الهدف المكتشف على الفور باستخدام طائرة مسيرة، وهو ما تم تأكيده بوسائل التحكم الموضوعي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092516547.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو

15:11 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Константин Морозов
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن مسيرة روسية دمرت مركبة قتالية مدرعة من طراز" كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" اكتشفت حركة مركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأكد البيان أنه تم تدمير الهدف المكتشف على الفور باستخدام طائرة مسيرة، وهو ما تم تأكيده بوسائل التحكم الموضوعي".
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك... فيديو
أمس, 15:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.

ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMT
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