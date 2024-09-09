https://sarabic.ae/20240909/القوات-الروسية-تدمر-كوزاك-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك--فيديو--1092551921.html
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن مسيرة روسية دمرت مركبة قتالية مدرعة من طراز" كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T15:11+0000
2024-09-09T15:11+0000
2024-09-09T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" اكتشفت حركة مركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأكد البيان أنه تم تدمير الهدف المكتشف على الفور باستخدام طائرة مسيرة، وهو ما تم تأكيده بوسائل التحكم الموضوعي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092516547.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الروسية تدمر "كوزاك" في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن مسيرة روسية دمرت مركبة قتالية مدرعة من طراز" كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدة الاستطلاع التابعة لقوات مجموعة "الشمال" اكتشفت حركة مركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأكد البيان أنه تم تدمير الهدف المكتشف على الفور باستخدام طائرة مسيرة، وهو ما تم تأكيده بوسائل التحكم الموضوعي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعات الأفراد والمعدات القتالية
التابعة للقوات الأوكرانية في 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.