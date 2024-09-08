https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092516547.html
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T15:16+0000
2024-09-08T15:16+0000
2024-09-08T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079336653_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_7afd91b212a59e36144348b26e2d58bf.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن معدات الاستطلاع الجوي التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك اكتشفت تجمعًا للقوى العسكرية العاملة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مختبئة في الغابات.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقا أجنبيا، ودمرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة سومي بأوكرانيا.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تحيد-نحو-30-مرتزقا-أجنبيا-قرب-مدينة-سومي-فيديو-1092507257.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة كورسك... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن المدفعية الروسية دمرت تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن معدات الاستطلاع الجوي التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك اكتشفت تجمعًا للقوى العسكرية العاملة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مختبئة في الغابات.
وأشار البيان إلى أنه وبعد التأكد تم تدمير الأهداف المكتشفة بقصف مدفعي نفذته أطقم قوات مجموعة "الشمال" الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقا أجنبيا، ودمرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة سومي بأوكرانيا.
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.