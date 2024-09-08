https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تحيد-نحو-30-مرتزقا-أجنبيا-قرب-مدينة-سومي-فيديو-1092507257.html
القوات الروسية تحيد نحو 30 مرتزقا أجنبيا قرب مدينة سومي... فيديو
القوات الروسية تحيد نحو 30 مرتزقا أجنبيا قرب مدينة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقا أجنبيا، ودمرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T11:17+0000
2024-09-08T11:17+0000
2024-09-08T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تحييد نحو 30 مرتزقاً أجنبياً و6 قطع من المعدات في نقطة انتشار مؤقتة في منطقة ستيتكوفكا (شمال مدينة سومي)".وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة الضربة على مواقع القوات الأوكرانية وحدوث انفجارات قوية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك الحدودية.وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة.ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1092506359.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحيد نحو 30 مرتزقا أجنبيا قرب مدينة سومي... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حيّدت بضربة صاروخية نحو 30 مرتزقا أجنبيا، ودمرت المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مدينة سومي بأوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تحييد نحو 30 مرتزقاً أجنبياً و6 قطع من المعدات في نقطة انتشار مؤقتة في منطقة ستيتكوفكا (شمال مدينة سومي)".
وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية لحظة الضربة على مواقع القوات الأوكرانية وحدوث انفجارات قوية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك الحدودية.
وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك
الروسية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدم الوحدات المسلحة الأوكرانية، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها للعملية العسكرية الخاصة.
ولضمان أمن المواطنين في مقاطعات كورسك وبيلغورد وبريانسك، تم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب.