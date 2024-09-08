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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240908/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1092506359.html
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الحدودية
القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الحدودية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي يواصل صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T09:23+0000
2024-09-08T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "صدت وحدات من مجموعة "الشمال"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، خمس هجمات للعدو في اتجاه بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكايا كونوبيلكا وماريفكا وسناغوست خلال النهار. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 شخصًا بين قتيل وجريح. كما تم تدمير دبابة وعربة مشاة قتالية وثلاث عربات قتالية مدرعة".وأضاف البيان: "استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا ، بوركي، فيشنيفكا، فنيزابنوي، القوزاق لوكنيا، ماريفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، أوبوخوفكا، ليوبيموفكا، كنيازهي بيرفي وسناغوست".وتابع البيان: " الطيران الجوي والصواريخ قصفت مناطق تمركز المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، والقوات الاوكرانية في مناطق بيلوبول، غودونوفكا، دارينو، ريشكي، خوتن، فورونوفكا، سفيسا، بويارو-ليزاتشي، فلاديميروفكا، يامبول، ستيتسوفكا وباشيفسك".وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عسكريين و19 عربة مدرعة، منها ثلاث دبابات وعربة قتال مشاة و15 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى مدفعيتين ومحطة حرب إلكترونية و13 مركبة".وبحسب البيان فإن خسائر القوات الأوكرانية منذ توغلها في مقاطعة كورسك تبلغ 11220 عسكريًا و87 دبابة و624 مدرعة و74 ناقلة جند مدرعة و24 راجمة صواريخ
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روسيا

القوات الروسية تستهدف المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك الحدودية

09:23 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 08.09.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي يواصل صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع في بيان: "صدت وحدات من مجموعة "الشمال"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، خمس هجمات للعدو في اتجاه بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكايا كونوبيلكا وماريفكا وسناغوست خلال النهار. ونتيجة لذلك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 شخصًا بين قتيل وجريح. كما تم تدمير دبابة وعربة مشاة قتالية وثلاث عربات قتالية مدرعة".
وأضاف البيان: "استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أباناسوفكا ، بوركي، فيشنيفكا، فنيزابنوي، القوزاق لوكنيا، ماريفكا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، أوبوخوفكا، ليوبيموفكا، كنيازهي بيرفي وسناغوست".
وتابع البيان: " الطيران الجوي والصواريخ قصفت مناطق تمركز المرتزقة الأجانب في مقاطعة سومي، والقوات الاوكرانية في مناطق بيلوبول، غودونوفكا، دارينو، ريشكي، خوتن، فورونوفكا، سفيسا، بويارو-ليزاتشي، فلاديميروفكا، يامبول، ستيتسوفكا وباشيفسك".
وأشار البيان إلى أنه "خلال النهار بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عسكريين و19 عربة مدرعة، منها ثلاث دبابات وعربة قتال مشاة و15 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى مدفعيتين ومحطة حرب إلكترونية و13 مركبة".
وبحسب البيان فإن خسائر القوات الأوكرانية منذ توغلها في مقاطعة كورسك تبلغ 11220 عسكريًا و87 دبابة و624 مدرعة و74 ناقلة جند مدرعة و24 راجمة صواريخ
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