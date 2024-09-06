https://sarabic.ae/20240906/-أوكرانيا-تخسر-أكثر-من-10-آلاف-عسكري-أوكراني-في-كورسك-1092456608.html

أوكرانيا تخسر أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في كورسك

أوكرانيا تخسر أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش الروسي حيدت أكثر من 10,400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T13:51+0000

2024-09-06T13:51+0000

2024-09-06T13:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

أخبار روسيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الروسية دمرت 81 دبابة، 41 مركبة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 599 مركبة قتالية مدرعة، 339 سيارة، 76 قطعة مدفعية، 24 قاذفة قذائف متعددة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور القتال باتجاه كورسك.وأشارت الوزارة إلى أن قواتها نجحت في تدمير سبعة أنظمة إطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس 142 أم" وخمسة من طراز "ميلرس 270 إم" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثماني قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات كانت تستخدمها القوات الأوكرانية في هجماتها.وأضافت الوزارة أن قواتها دمرت مركبتي نقل وتحميل، و19 محطة للحرب إلكترونية، وسبعة رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، ثماني وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتين لإزالة العوائق الهندسية، ووحدة إزالة الألغام" يو إر77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240906/تحييد-مجموعة-كبيرة-من-المرتزقة-في-ضواحي-خاركوف---1092443358.html

https://sarabic.ae/20240906/القوات-الروسية-تنفذ-17-ضربة-مشتركة-خلال-أسبوع-وتحرر-بلدات-عدة----1092456096.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلاح روسيا, أخبار روسيا, روسيا