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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240906/-أوكرانيا-تخسر-أكثر-من-10-آلاف-عسكري-أوكراني-في-كورسك-1092456608.html
أوكرانيا تخسر أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في كورسك
أوكرانيا تخسر أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش الروسي حيدت أكثر من 10,400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T13:51+0000
2024-09-06T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا
روسيا
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وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الروسية دمرت 81 دبابة، 41 مركبة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 599 مركبة قتالية مدرعة، 339 سيارة، 76 قطعة مدفعية، 24 قاذفة قذائف متعددة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور القتال باتجاه كورسك.وأشارت الوزارة إلى أن قواتها نجحت في تدمير سبعة أنظمة إطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس 142 أم" وخمسة من طراز "ميلرس 270 إم" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثماني قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات كانت تستخدمها القوات الأوكرانية في هجماتها.وأضافت الوزارة أن قواتها دمرت مركبتي نقل وتحميل، و19 محطة للحرب إلكترونية، وسبعة رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، ثماني وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتين لإزالة العوائق الهندسية، ووحدة إزالة الألغام" يو إر77".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240906/تحييد-مجموعة-كبيرة-من-المرتزقة-في-ضواحي-خاركوف---1092443358.html
https://sarabic.ae/20240906/القوات-الروسية-تنفذ-17-ضربة-مشتركة-خلال-أسبوع-وتحرر-بلدات-عدة----1092456096.html
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سلاح روسيا, أخبار روسيا, روسيا
سلاح روسيا, أخبار روسيا, روسيا

أوكرانيا تخسر أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في كورسك

13:51 GMT 06.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش الروسي حيدت أكثر من 10,400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك.
وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الروسية دمرت 81 دبابة، 41 مركبة قتال مشاة، 74 ناقلة جند مدرعة، 599 مركبة قتالية مدرعة، 339 سيارة، 76 قطعة مدفعية، 24 قاذفة قذائف متعددة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور القتال باتجاه كورسك.
وأشارت الوزارة إلى أن قواتها نجحت في تدمير سبعة أنظمة إطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس 142 أم" وخمسة من طراز "ميلرس 270 إم" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثماني قاذفات لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات كانت تستخدمها القوات الأوكرانية في هجماتها.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد مجموعة كبيرة من المرتزقة في ضواحي خاركوف
07:58 GMT
وأضافت الوزارة أن قواتها دمرت مركبتي نقل وتحميل، و19 محطة للحرب إلكترونية، وسبعة رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، ثماني وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتين لإزالة العوائق الهندسية، ووحدة إزالة الألغام" يو إر77".

ويذكر أن القوات الروسية، فجر اليوم الجمعة، صدت هجومين من قبل مجموعات هجومية معادية في اتجاه ماتفيفكا، وأولغوفكا، وتم إحباط محاولات للهجوم في اتجاه بوركي، وكوماروفكا، وماريفك، بدعم من طيران الجيش، ونيران المدفعية، مكبدةً العدو نحو 30 قتيلاً وجريحًا، بالإضافة إلى تدمير ناقلة جند مدرعة، وعربتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 17 ضربة مشتركة خلال أسبوع وتحرر بلدات عدة في جمهورية دونيتسك
12:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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