https://sarabic.ae/20240903/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-حصيلة-الخسائر-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092358251.html
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد أكثر من 9300 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، منذ الـ6 من شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك خلال الهجوم... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T14:39+0000
2024-09-03T14:39+0000
2024-09-03T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "خسائر العدو الأكرواني، خلال الفترة المذكورة، بلغت نحو 80 دبابة و38 عربة مشاة قتالية و70 ناقلة جند مدرعة و561 عربة قتالية مدرعة".ويشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أمس الاثنين، صدت بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكوماروفكا وكورينيفو وتشيركاسك بوريشنوي، خلال النهار، أدت إلى مقتل وجرح نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة.وكما نفذ الطيران العملياتي الروسي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، باسي، فيليكايا بيساريفكا، جلوخوف، لوكا، كاترينيفكا، أورلوفكا، سفيسا، تشيرفونوبرابورنوي، سومي، خوتن، إسمان، يوناكوفكا و ياستريبينوي في مقاطعة سومي."وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 فردا عسكريا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 مدافع، و3 رجمات "هيمارس إم آر إس"، وقذائف هاون، واثنتان من قاذفات صواريخ "بوك-إم 1"، ومركز مراقبة دفاع جوي متنقل "بوك-إم 1".ويذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sarabic.ae/20240903/القوات-الروسية-تحيد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1092346258.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في مقاطعة كورسك
14:39 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 03.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد أكثر من 9300 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، منذ الـ6 من شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك خلال الهجوم الأوكراني المسلح على مقاطعة كورسك الروسية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "خسائر العدو الأكرواني، خلال الفترة المذكورة، بلغت نحو 80 دبابة و38 عربة مشاة قتالية و70 ناقلة جند مدرعة و561 عربة قتالية مدرعة".
ويشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أمس الاثنين، صدت بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكوماروفكا وكورينيفو وتشيركاسك بوريشنوي، خلال النهار، أدت إلى مقتل وجرح نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة.
وكما نفذ الطيران العملياتي الروسي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، باسي، فيليكايا بيساريفكا، جلوخوف، لوكا، كاترينيفكا، أورلوفكا، سفيسا، تشيرفونوبرابورنوي، سومي، خوتن، إسمان، يوناكوفكا و ياستريبينوي في مقاطعة سومي."
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 فردا عسكريا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 مدافع، و3 رجمات "هيمارس إم آر إس"، وقذائف هاون، واثنتان من قاذفات صواريخ "بوك-إم 1"، ومركز مراقبة دفاع جوي متنقل "بوك-إم 1".
ويذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.