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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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الإنسان والثقافة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240903/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-حصيلة-الخسائر-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1092358251.html
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد أكثر من 9300 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، منذ الـ6 من شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك خلال الهجوم... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T14:39+0000
2024-09-03T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "خسائر العدو الأكرواني، خلال الفترة المذكورة، بلغت نحو 80 دبابة و38 عربة مشاة قتالية و70 ناقلة جند مدرعة و561 عربة قتالية مدرعة".ويشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أمس الاثنين، صدت بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكوماروفكا وكورينيفو وتشيركاسك بوريشنوي، خلال النهار، أدت إلى مقتل وجرح نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة.وكما نفذ الطيران العملياتي الروسي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، باسي، فيليكايا بيساريفكا، جلوخوف، لوكا، كاترينيفكا، أورلوفكا، سفيسا، تشيرفونوبرابورنوي، سومي، خوتن، إسمان، يوناكوفكا و ياستريبينوي في مقاطعة سومي."وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 فردا عسكريا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 مدافع، و3 رجمات "هيمارس إم آر إس"، وقذائف هاون، واثنتان من قاذفات صواريخ "بوك-إم 1"، ومركز مراقبة دفاع جوي متنقل "بوك-إم 1".ويذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240903/أسير-أوكراني-قبل-الهجوم-على--كورسك-عمل-أطباء-نفسيون-على-تضليلنا-1092330918.html
https://sarabic.ae/20240903/القوات-الروسية-تحيد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1092346258.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية تكشف عن حصيلة الخسائر الأوكرانية في مقاطعة كورسك

14:39 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 03.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد أكثر من 9300 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، منذ الـ6 من شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك خلال الهجوم الأوكراني المسلح على مقاطعة كورسك الروسية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "خسائر العدو الأكرواني، خلال الفترة المذكورة، بلغت نحو 80 دبابة و38 عربة مشاة قتالية و70 ناقلة جند مدرعة و561 عربة قتالية مدرعة".
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: قبل الهجوم على كورسك عمل أطباء نفسيون على تضليلنا
06:09 GMT
ويشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، أمس الاثنين، صدت بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية، 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي وكوماروفكا وكورينيفو وتشيركاسك بوريشنوي، خلال النهار، أدت إلى مقتل وجرح نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة.
وكما نفذ الطيران العملياتي الروسي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، باسي، فيليكايا بيساريفكا، جلوخوف، لوكا، كاترينيفكا، أورلوفكا، سفيسا، تشيرفونوبرابورنوي، سومي، خوتن، إسمان، يوناكوفكا و ياستريبينوي في مقاطعة سومي."
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 350 فردا عسكريا، و14 مركبة مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة، وناقلة جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 مدافع، و3 رجمات "هيمارس إم آر إس"، وقذائف هاون، واثنتان من قاذفات صواريخ "بوك-إم 1"، ومركز مراقبة دفاع جوي متنقل "بوك-إم 1".
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة
11:14 GMT
ويذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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