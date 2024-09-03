https://sarabic.ae/20240903/القوات-الروسية-تحيد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1092346258.html
القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة
القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:14+0000
2024-09-03T11:14+0000
2024-09-03T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بدعم من سلاح طيران ونيران المدفعية ، 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي ومارييفكا وكاميشيفكا وتشيركاسك بوريشنوي خلال النهار، كما تم إحباط محاولات شن هجمات في اتجاه بلدات كوماروفكا وكورينيفو وأولغوفكا".وأشار البيان إلى أن عمليات الاستطلاع والبحث تستمر لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.وتابع البيان: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، فوروجبا، فيليكا بيساريفكا، غلوخوف، ميروبولي، نوفايا سيش، نوفويفانوفكا، بافلوفكا، بوستوغورود، سيلارز، ستاريي. فيركي وستوكالوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 9300 عسكري، و80 دبابة، و38 مركبة مشاة قتالية، و70 ناقلة جند مدرعة، و561 مركبة قتالية مصفحة، و273 سيارة، و68 مدفعا ميدانيا، و20 راجمة صواريخ من بينها 6 راجمات من طراز "هيمارس" و"ميلرز" أميريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و7 رادارات مضادة للبطاريات، و2 من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"."وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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روسيا
القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة
11:14 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 11:44 GMT 03.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بدعم من سلاح طيران ونيران المدفعية ، 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي ومارييفكا وكاميشيفكا وتشيركاسك بوريشنوي خلال النهار، كما تم إحباط محاولات شن هجمات في اتجاه بلدات كوماروفكا وكورينيفو وأولغوفكا".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 قتيلا وجريحا، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاستطلاع والبحث تستمر لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.
وتابع البيان: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، فوروجبا، فيليكا بيساريفكا، غلوخوف، ميروبولي، نوفايا سيش، نوفويفانوفكا، بافلوفكا، بوستوغورود، سيلارز، ستاريي. فيركي وستوكالوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و12 مركبة مدرعة، و3 مدافع، وراجمة صواريخ، ومحطة حرب إلكترونية، و12 سيارة، ووحدتين من المعدات الهندسية".
وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 9300 عسكري، و80 دبابة، و38 مركبة مشاة قتالية، و70 ناقلة جند مدرعة، و561 مركبة قتالية مصفحة، و273 سيارة، و68 مدفعا ميدانيا، و20 راجمة صواريخ من بينها 6 راجمات من طراز "هيمارس" و"ميلرز" أميريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و7 رادارات مضادة للبطاريات، و2 من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"."
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.