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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240903/القوات-الروسية-تحيد-نحو-400-عسكري-أوكراني-في-كورسك-خلال-24-ساعة-1092346258.html
القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة
القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T11:14+0000
2024-09-03T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بدعم من سلاح طيران ونيران المدفعية ، 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي ومارييفكا وكاميشيفكا وتشيركاسك بوريشنوي خلال النهار، كما تم إحباط محاولات شن هجمات في اتجاه بلدات كوماروفكا وكورينيفو وأولغوفكا".وأشار البيان إلى أن عمليات الاستطلاع والبحث تستمر لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.وتابع البيان: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، فوروجبا، فيليكا بيساريفكا، غلوخوف، ميروبولي، نوفايا سيش، نوفويفانوفكا، بافلوفكا، بوستوغورود، سيلارز، ستاريي. فيركي وستوكالوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 9300 عسكري، و80 دبابة، و38 مركبة مشاة قتالية، و70 ناقلة جند مدرعة، و561 مركبة قتالية مصفحة، و273 سيارة، و68 مدفعا ميدانيا، و20 راجمة صواريخ من بينها 6 راجمات من طراز "هيمارس" و"ميلرز" أميريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و7 رادارات مضادة للبطاريات، و2 من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"."وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240903/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-و37-مسيرة-أوكرانية-1092343249.html
https://sarabic.ae/20240903/أسير-أوكراني-قبل-الهجوم-على--كورسك-عمل-أطباء-نفسيون-على-تضليلنا-1092330918.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة

11:14 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 11:44 GMT 03.09.2024)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بدعم من سلاح طيران ونيران المدفعية ، 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي ومارييفكا وكاميشيفكا وتشيركاسك بوريشنوي خلال النهار، كما تم إحباط محاولات شن هجمات في اتجاه بلدات كوماروفكا وكورينيفو وأولغوفكا".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 قتيلا وجريحا، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأشار البيان إلى أن عمليات الاستطلاع والبحث تستمر لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.
طائرة ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:22 GMT
وتابع البيان: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بيلوبول، فوروجبا، فيليكا بيساريفكا، غلوخوف، ميروبولي، نوفايا سيش، نوفويفانوفكا، بافلوفكا، بوستوغورود، سيلارز، ستاريي. فيركي وستوكالوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و12 مركبة مدرعة، و3 مدافع، وراجمة صواريخ، ومحطة حرب إلكترونية، و12 سيارة، ووحدتين من المعدات الهندسية".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 9300 عسكري، و80 دبابة، و38 مركبة مشاة قتالية، و70 ناقلة جند مدرعة، و561 مركبة قتالية مصفحة، و273 سيارة، و68 مدفعا ميدانيا، و20 راجمة صواريخ من بينها 6 راجمات من طراز "هيمارس" و"ميلرز" أميريكية الصنع، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و7 رادارات مضادة للبطاريات، و2 من رادارات الدفاع الجوي، و8 وحدات من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبتان لإزالة الحواجز الهندسية ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77"."
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني: قبل الهجوم على كورسك عمل أطباء نفسيون على تضليلنا
06:09 GMT
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.
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