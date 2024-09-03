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الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240903/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-و37-مسيرة-أوكرانية-1092343249.html
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29"، و37 مسيرة أوكرانية. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T09:22+0000
2024-09-03T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و37 طائرة دون طيار".وأضافت: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودعا لأسلحة الطيران، وضرب تجمعات أفراد العدو والمعدات العسكرية في 149 منطقة".وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير وفودياني وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية، وفقد العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا وثلاث مركبات".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تمركزات القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، بيريسلاف، توكاريفكا وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين".وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة القوات "المركز" التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات دروزبا، بانتيليمونوفكا، روزوفكا، سيليدوفو، غرودوفكا وزافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 490 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة وعدد من المدافع الميدانية".
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الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية

09:22 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 03.09.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "ميغ-29"
طائرة ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29"، و37 مسيرة أوكرانية.
قالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و37 طائرة دون طيار".
وأضافت: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودعا لأسلحة الطيران، وضرب تجمعات أفراد العدو والمعدات العسكرية في 149 منطقة".
وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير وفودياني وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية، وفقد العدو ما يصل إلى 150 عسكريًا وثلاث مركبات".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت تمركزات القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، بيريسلاف، توكاريفكا وكازاتسكوي في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا ومركبتين".
وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة القوات "المركز" التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات دروزبا، بانتيليمونوفكا، روزوفكا، سيليدوفو، غرودوفكا وزافيتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 490 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة وعدد من المدافع الميدانية".
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