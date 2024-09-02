الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092300375.html
الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T09:16+0000
2024-09-02T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات قوات "المركز"، تم تحرير بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا و فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وخسرالعدو ما يصل إلى 110 عسكريين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع".وقالت الدفاع: "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وفولشانسك في مقاطعة وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا وثلاث مركبات وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت نحو 520 جنديًا وأربع مركبات وعددا من المدافع وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يستهدف-راجمات-صواريخ-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092295806.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9850d5da76acfd3add3cc3349f8f41b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:16 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 02.09.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات قوات "المركز"، تم تحرير بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت أنه "تم استهداف القوات الأوكرانية في في مناطق دزيرجينسك ونيليبوفكا وسيليدوفو وغرودوفكا وزورافكا وزافيتنوي وميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد تسع هجمات مضادة لمجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 475 جنديا، ومركبة قتالية المدرعة من طراز "كوزاك" وثلاث شاحنات صغير وعددا من المدافع".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا و فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وخسرالعدو ما يصل إلى 110 عسكريين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع".
وقالت الدفاع: "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وفولشانسك في مقاطعة وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا وثلاث مركبات وعددا من المدافع".

وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو، وهزمت واستهدفت القوات الأوكرانية 116 في مناطق فيركنيكامينسكوي وغريغوروفكا وتشاسوف يار وستوبوتشكي وبريدتشينو وماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت نحو 520 جنديًا وأربع مركبات وعددا من المدافع وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave".
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو
07:42 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала