https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092300375.html

الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T09:16+0000

2024-09-02T09:16+0000

2024-09-02T09:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg

وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات قوات "المركز"، تم تحرير بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا و فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وخسرالعدو ما يصل إلى 110 عسكريين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع".وقالت الدفاع: "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وفولشانسك في مقاطعة وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا وثلاث مركبات وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت نحو 520 جنديًا وأربع مركبات وعددا من المدافع وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يستهدف-راجمات-صواريخ-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092295806.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا