https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-سكوتشنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092300375.html
الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T09:16+0000
2024-09-02T09:16+0000
2024-09-02T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات قوات "المركز"، تم تحرير بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا و فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وخسرالعدو ما يصل إلى 110 عسكريين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع".وقالت الدفاع: "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وفولشانسك في مقاطعة وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا وثلاث مركبات وعددا من المدافع".وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت نحو 520 جنديًا وأربع مركبات وعددا من المدافع وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يستهدف-راجمات-صواريخ-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092295806.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:16 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 02.09.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات قوات "المركز"، تم تحرير بلدة سكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت أنه "تم استهداف القوات الأوكرانية في في مناطق دزيرجينسك ونيليبوفكا وسيليدوفو وغرودوفكا وزورافكا وزافيتنوي وميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد تسع هجمات مضادة لمجموعات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 475 جنديا، ومركبة قتالية المدرعة من طراز "كوزاك" وثلاث شاحنات صغير وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "سيطرت وحدات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي وأوغليدار وبريتشيستوفكا و فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين، وخسرالعدو ما يصل إلى 110 عسكريين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع".
وقالت الدفاع: "وحدات من مجموعة القوات "الشمال" في اتجاهي فولشانسكي وليبتسوفسكي استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وفولشانسك في مقاطعة وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85 عسكريًا وثلاث مركبات وعددا من المدافع".
وتابع البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الجنوب" التقدم في أعماق دفاعات العدو، وهزمت واستهدفت القوات الأوكرانية 116 في مناطق فيركنيكامينسكوي وغريغوروفكا وتشاسوف يار وستوبوتشكي وبريدتشينو وماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "القوات الأوكرانية فقدت نحو 520 جنديًا وأربع مركبات وعددا من المدافع وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية ومحطة الحرب الإلكترونية "Enclave".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.