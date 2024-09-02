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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يستهدف-راجمات-صواريخ-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092295806.html
الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو
الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أفراد الجيش الروسي استخدموا صواريخ عالية الدقة لتدمير ثلاث راجمات إطلاق من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي في... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T07:42+0000
2024-09-02T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف مواقع إطلاق نار مموهة لصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سومي في منطقة أوسويفكا وغليبنوي".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة للضربة الصاروخية، أكدت وحدات الاستطلاع تدمير ثلاث قاذفات من طراز "هيمارس" وثلاث مركبات مرافقة ومركبة نقل وتحميل وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفا أوكرانيًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو

07:42 GMT 02.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أفراد الجيش الروسي استخدموا صواريخ عالية الدقة لتدمير ثلاث راجمات إطلاق من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي في أوكرانيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف مواقع إطلاق نار مموهة لصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سومي في منطقة أوسويفكا وغليبنوي".

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد التأكد من خصائص الهدف، قررت القيادة شن هجمات بأسلحة صاروخية عالية الدقة على مواقع الراجمات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة للضربة الصاروخية، أكدت وحدات الاستطلاع تدمير ثلاث قاذفات من طراز "هيمارس" وثلاث مركبات مرافقة ومركبة نقل وتحميل وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفا أوكرانيًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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