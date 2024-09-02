الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أفراد الجيش الروسي استخدموا صواريخ عالية الدقة لتدمير ثلاث راجمات إطلاق من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي في أوكرانيا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف مواقع إطلاق نار مموهة لصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سومي في منطقة أوسويفكا وغليبنوي".
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد التأكد من خصائص الهدف، قررت القيادة شن هجمات بأسلحة صاروخية عالية الدقة على مواقع الراجمات.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة للضربة الصاروخية، أكدت وحدات الاستطلاع تدمير ثلاث قاذفات من طراز "هيمارس" وثلاث مركبات مرافقة ومركبة نقل وتحميل وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفا أوكرانيًا".
📹نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف مواقع راجمات صواريخ "هيمارس" وتحييد قوة بشرية أوكرانية بالقرب من مقاطعة سومي pic.twitter.com/JFOc6uRzxb— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 2, 2024
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.