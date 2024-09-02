https://sarabic.ae/20240902/الجيش-الروسي-يستهدف-راجمات-صواريخ-هيمارس-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1092295806.html

الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو

الجيش الروسي يستهدف راجمات صواريخ "هيمارس" في مقاطعة سومي... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أفراد الجيش الروسي استخدموا صواريخ عالية الدقة لتدمير ثلاث راجمات إطلاق من طراز "هيمارس" في مقاطعة سومي في... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T07:42+0000

2024-09-02T07:42+0000

2024-09-02T07:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة لأنشطة الاستطلاع التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، تم اكتشاف مواقع إطلاق نار مموهة لصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق مدينة سومي في منطقة أوسويفكا وغليبنوي".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة للضربة الصاروخية، أكدت وحدات الاستطلاع تدمير ثلاث قاذفات من طراز "هيمارس" وثلاث مركبات مرافقة ومركبة نقل وتحميل وتحييد أكثر من 30 قوميًا متطرفا أوكرانيًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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