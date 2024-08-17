https://sarabic.ae/20240817/الدفاع-الروسية-تحييد-300-عسكري-أوكراني-في-محاولة-التوغل--بمقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1091843655.html
الدفاع الروسية: تحييد 300 عسكري أوكراني في محاولة التوغل بمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: تحييد 300 عسكري أوكراني في محاولة التوغل بمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد 300 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 3160 عسكريا، منذ بدء محاولة التوغل... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T11:59+0000
2024-08-17T11:59+0000
2024-08-17T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان: "القوات الروسية، تواصل صد محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية غزو أراضي روسيا، إذ تقوم وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، بالبحث عن مجموعات متنقلة للعدو كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية في اتجاه ألكسيفسكي وكاوتشوك، والقضاء عليها".وتابعت الدفاع الروسية: "تم دحر تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية في بلدات نوفايا سوروتشينا، وليوبيموفكا، جنوب شرق كورينيفو، وليونيدوفو، وكوسيتسا".وأشارت إلى أن "القوات الروسية دمرت منصة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "إيريس- تي" ومحطة رادار في مقاطعة سومي".طائرة مسيرة أوكرانية تقصف طريقا يسلكه موظفو محطة زابوروجيه النووية دون وقوع إصاباتوأكدت أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال 24 ساعة، ما يصل إلى 300 عسكري، و31 مركبة مدرعة، وفي الإجمالي، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 3160 عسكريًا، و44 دبابة و43 ناقلة جند مدرعة و24 مركبة قتال مشاة و244 مركبة قتالية مدرعة و111 سيارة".
https://sarabic.ae/20240817/قائد-قوات-أخمات-الروسية-لـسبوتنيك-الأوكرانيون-بدأوا-بالاستسلام-بشكل-متزايد-في-مقاطعة-كورسك-1091842143.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تحييد 300 عسكري أوكراني في محاولة التوغل بمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد 300 عسكري أوكراني، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي قتلى نظام كييف إلى 3160 عسكريا، منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك الروسية.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان: "القوات الروسية، تواصل صد محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية غزو أراضي روسيا، إذ تقوم وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، بالبحث عن مجموعات متنقلة للعدو كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية في اتجاه ألكسيفسكي وكاوتشوك، والقضاء عليها".
وأضافت أنه "تم صد هجمات المجموعات الهجومية 22 و115 الآلية والكتيبة الهجومية 95 التابعة للقوات الأوكرانية، بدعم من المركبات المدرعة، في اتجاه بلدات كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي".
وتابعت الدفاع الروسية: "تم دحر تجمعات القوات والمعدات الأوكرانية في بلدات نوفايا سوروتشينا، وليوبيموفكا، جنوب شرق كورينيفو، وليونيدوفو، وكوسيتسا".
وأشارت إلى أن "القوات الروسية دمرت منصة صاروخية للدفاع الجوي من طراز "إيريس- تي" ومحطة رادار في مقاطعة سومي".
وأكدت أنه "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال 24 ساعة، ما يصل إلى 300 عسكري، و31 مركبة مدرعة، وفي الإجمالي، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو ما يصل إلى 3160 عسكريًا، و44 دبابة و43 ناقلة جند مدرعة و24 مركبة قتال مشاة و244 مركبة قتالية مدرعة و111 سيارة".