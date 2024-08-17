https://sarabic.ae/20240817/قائد-قوات-أخمات-الروسية-لـسبوتنيك-الأوكرانيون-بدأوا-بالاستسلام-بشكل-متزايد-في-مقاطعة-كورسك-1091842143.html

قائد قوات "أخمات" الروسية لـ"سبوتنيك": الأوكرانيون بدأوا بالاستسلام بشكل متزايد في مقاطعة كورسك

قائد قوات "أخمات" الروسية لـ"سبوتنيك": الأوكرانيون بدأوا بالاستسلام بشكل متزايد في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلن قائد قوات "أخمات" الخاصة الروسية، نائب مدير الإدارة السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، اللواء آبتي علاء الدينوف، أن العسكريين الأوكرانيين بدأوا... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T10:42+0000

2024-08-17T10:42+0000

2024-08-17T10:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال علاء الدينوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "في جميع المناطق التي نوجد بها، حيث يحاول العدو اختراق المنطقة، التي توجد بها قوات "أخمات" الخاصة والوحدات ذات الصلة، نقوم بالقضاء على العدو بشكل منهجي، وفي كل منطقة بدأنا في أسر عسكريين أوكرانيين، وبدأ الجنود الأوكرانيون بالاستسلام بشكل متزايد".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت صحيفة أمريكية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت فرق النخبة إلى مقاطعة كورسك الروسية، والتي تم تجهيزها وتدريبها من قبل الغرب.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أنه "لمنع إضعاف خط المواجهة، تم إرسال جزء كبير من الوحدات من قوات الاحتياط، التي كانت أوكرانيا تشكلها وتعدها بدعم من الغرب، للعمليات المخطط لها هذا العام والعام المقبل".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

https://sarabic.ae/20240817/تقرير-أوكرانيا-ترسل-إلى-مقاطعة-كورسك-الروسية-قوات-جرى-تجهيزها-وتدريبها-من-قبل-الغرب-1091838289.html

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