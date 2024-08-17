https://sarabic.ae/20240817/تقرير-أوكرانيا-ترسل-إلى-مقاطعة-كورسك-الروسية-قوات-جرى-تجهيزها-وتدريبها-من-قبل-الغرب-1091838289.html
تقرير: أوكرانيا أرسلت إلى مقاطعة كورسك الروسية قوات جرى تجهيزها وتدريبها من قبل الغرب
تقرير: أوكرانيا أرسلت إلى مقاطعة كورسك الروسية قوات جرى تجهيزها وتدريبها من قبل الغرب
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت فرق النخبة إلى مقاطعة كورسك الروسية، والتي تم تجهيزها وتدريبها من قبل الغرب. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T08:02+0000
2024-08-17T08:02+0000
2024-08-17T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أنه "لمنع إضعاف خط المواجهة، تم إرسال جزء كبير من الوحدات من قوات الاحتياط، التي كانت أوكرانيا تشكلها وتعدها بدعم من الغرب، للعمليات المخطط لها هذا العام والعام المقبل".وأشار التقرير إلى أنه "وفقًا للتقديرات العسكرية الغربية، أشركت القوات الأوكرانية أكثر من عشرة آلاف جندي في الهجوم على مقاطعة كورسك".وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.خبير: أمريكا متورطة بالهجوم على روسيا وانتصار بوتين في كورسك سيشكل الضربة القاضية للغربوفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
https://sarabic.ae/20240817/مصادر-عسكرية-لـسبوتنيك-عسكريون-أوكرانيون-أسرى-يقرون-بأن-كييف-تتحضر-لضرب-المنشآت-النووية-الروسية-1091836729.html
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روسيا
تقرير: أوكرانيا أرسلت إلى مقاطعة كورسك الروسية قوات جرى تجهيزها وتدريبها من قبل الغرب
08:02 GMT 17.08.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 17.08.2024)
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت فرق النخبة إلى مقاطعة كورسك الروسية، والتي تم تجهيزها وتدريبها من قبل الغرب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، أنه "لمنع إضعاف خط المواجهة، تم إرسال جزء كبير من الوحدات من قوات الاحتياط، التي كانت أوكرانيا تشكلها وتعدها بدعم من الغرب، للعمليات المخطط لها هذا العام والعام المقبل".
وأشار التقرير إلى أنه "وفقًا للتقديرات العسكرية الغربية، أشركت القوات الأوكرانية أكثر من عشرة آلاف جندي في الهجوم على مقاطعة كورسك".
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.