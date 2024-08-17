https://sarabic.ae/20240817/مصادر-عسكرية-لـسبوتنيك-عسكريون-أوكرانيون-أسرى-يقرون-بأن-كييف-تتحضر-لضرب-المنشآت-النووية-الروسية-1091836729.html

مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": عسكريون أوكرانيون أسرى يقرون بأن كييف تتحضر لضرب منشآت نووية روسية

مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": عسكريون أوكرانيون أسرى يقرون بأن كييف تتحضر لضرب منشآت نووية روسية

سبوتنيك عربي

أعلنت الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعتزم القيام بهجوم على المنشآت النووية الروسية في المناطق الحدودية، بينها محطة... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T06:20+0000

2024-08-17T06:20+0000

2024-08-17T06:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء إعلان الإدارة بعد عملية استجواب لأسرى تابعين للوحدة 82 في القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أكدوا على أن كييف تعتزم القيام بهجوم على المنشآت النووية الروسية، بما فيها في كورسك وزابوروجيه.وأعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف، أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعتزم مهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية، في كورشاتوف وإنيرغودار.وقالت مديرية الشؤون الداخلية في الإدارة عبر قناتها على "تلغرام": "وفقًا للمعلومات التي تم تلقيها.. وبناءً على نتائج اعترافات أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من لواء الهجوم المحمول جواً رقم 82، تخطط القيادة الأوكرانية لشن ضربة على المنشآت النووية في روسيا، ومن المعروف في الوقت الحالي، النية بمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية في كورشاتوف وإنيرغودار".وأضافت الإدارة العسكرية أن "غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها أطلقت النار على نفسها".وأكدت المتحدثة باسم الإدارة المدنية والعسكرية لمقاطعة خاركوف، أناستازيا روبليفسكايا، صحة هذه المعلومات، قائلة: "تم نشر هذا على القناة الرسمية لمديرية الشؤون الداخلية في الإدارة المدنية والعسكرية للمقاطعة، لم نتعرض للاختراق، نعم، يمكننا استخدام المعلومات".وقال منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أن الهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية، الذي تخطط له كييف يخضع لإشراف أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة بريطانيا.مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"العملية العسكرية الروسية الخاصةوأشار إلى تجمع العديد من الصحفيين الغربيين في سومي وزابوروجيه، على خلفية استعدادات كييف لشن هجوم على المنشآت النووية في كورسك وزابوروجيه.

https://sarabic.ae/20240816/الإدارة-العسكرية-بخاركوف-كييف-تخطط-لمهاجمة-المنشآت-النووية--لمحطتي-كورسك-وزابوروجيه-1091833953.html

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