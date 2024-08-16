https://sarabic.ae/20240816/مراسلون-عسكريون-أوكرانيا-تستعد-لتفجير-قنبلة-نووية--1091831630.html
مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
سبوتنيك عربي
أفاد المراسل العسكري مارات خيرولين نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة". 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T18:54+0000
2024-08-16T18:54+0000
2024-08-16T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب خيرولين على قناته على "تلغرام" نقلا عن مصادر: "تفيد مصادر على الجانب الآخر أن الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز نووي، انفجار قنبلة نووية قذرة، ويخططون لضرب مناطق تخزين الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية".وأفاد خيرولين أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بالفعل بتسليم رؤوس حربية خاصة إلى مدينة جوفتي فودي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك إلى مؤسسة "مصنع التعدين والمعالجة الشرقي".ودعا خيرولين إلى أخذ المعلومات على محمل الجد “على خلفية معاناة النظام الأوكراني، والأهم من ذلك، الغرب الذي يقف وراءه”.وأضاف: "هناك احتمال كبير جدًا لهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية".وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.وأكدت الإدارة أن نية القوات الأوكرانية بضرب المنشآت النووية الروسية في كورسك وزابوروجيه باتت مكشوفة.وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
18:54 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 19:15 GMT 16.08.2024)
يتبع
أفاد المراسل العسكري مارات خيرولين نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة".
وكتب خيرولين على قناته على "تلغرام" نقلا عن مصادر: "تفيد مصادر على الجانب الآخر أن الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز نووي، انفجار قنبلة نووية قذرة، ويخططون لضرب مناطق تخزين الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية".
وأفاد خيرولين أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بالفعل بتسليم رؤوس حربية خاصة إلى مدينة جوفتي فودي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك إلى مؤسسة "مصنع التعدين والمعالجة الشرقي".
ودعا خيرولين إلى أخذ المعلومات على محمل الجد “على خلفية معاناة النظام الأوكراني، والأهم من ذلك، الغرب الذي يقف وراءه”.
وأضاف: "هناك احتمال كبير جدًا لهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية".
وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.
وأكدت الإدارة أن نية القوات الأوكرانية بضرب المنشآت النووية الروسية في كورسك وزابوروجيه باتت مكشوفة.
وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".