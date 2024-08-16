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مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/مراسلون-عسكريون-أوكرانيا-تستعد-لتفجير-قنبلة-نووية--1091831630.html
مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"
سبوتنيك عربي
أفاد المراسل العسكري مارات خيرولين نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة". 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T18:54+0000
2024-08-16T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب خيرولين على قناته على "تلغرام" نقلا عن مصادر: "تفيد مصادر على الجانب الآخر أن الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز نووي، انفجار قنبلة نووية قذرة، ويخططون لضرب مناطق تخزين الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية".وأفاد خيرولين أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بالفعل بتسليم رؤوس حربية خاصة إلى مدينة جوفتي فودي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك إلى مؤسسة "مصنع التعدين والمعالجة الشرقي".ودعا خيرولين إلى أخذ المعلومات على محمل الجد “على خلفية معاناة النظام الأوكراني، والأهم من ذلك، الغرب الذي يقف وراءه”.وأضاف: "هناك احتمال كبير جدًا لهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية".وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.وأكدت الإدارة أن نية القوات الأوكرانية بضرب المنشآت النووية الروسية في كورسك وزابوروجيه باتت مكشوفة.وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مصدر: أوكرانيا تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة"

18:54 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 19:15 GMT 16.08.2024)
© Photo / YouTube\\Samersuaifanقنبلة نووية
قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Photo / YouTube\\Samersuaifan
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أفاد المراسل العسكري مارات خيرولين نقلاً عن مصادر، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتفجير "قنبلة نووية قذرة".
وكتب خيرولين على قناته على "تلغرام" نقلا عن مصادر: "تفيد مصادر على الجانب الآخر أن الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز نووي، انفجار قنبلة نووية قذرة، ويخططون لضرب مناطق تخزين الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية".
وأفاد خيرولين أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بالفعل بتسليم رؤوس حربية خاصة إلى مدينة جوفتي فودي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك إلى مؤسسة "مصنع التعدين والمعالجة الشرقي".
ودعا خيرولين إلى أخذ المعلومات على محمل الجد “على خلفية معاناة النظام الأوكراني، والأهم من ذلك، الغرب الذي يقف وراءه”.
وأضاف: "هناك احتمال كبير جدًا لهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية".
وفي السياق ذاته، أشارت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف إلى أن المعلومات الواردة من الأسرى الأوكرانيين تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.
وأكدت الإدارة أن نية القوات الأوكرانية بضرب المنشآت النووية الروسية في كورسك وزابوروجيه باتت مكشوفة.
وأوضحت أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".
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