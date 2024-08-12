https://sarabic.ae/20240812/خبير-يحذر-من-تداعيات-الهجوم-الإرهابي-على-كورسك-الغرب-يضع-العالم-على-حافة-الحرب-النووية--1091662364.html

خبير يحذر من تداعيات الهجوم الإرهابي على كورسك: الغرب يضع العالم على حافة الحرب النووية

خبير يحذر من تداعيات الهجوم الإرهابي على كورسك: الغرب يضع العالم على حافة الحرب النووية

سبوتنيك عربي

وصف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد الزين، العمل الإرهابي الذي قامت به أوكرانيا في روسيا، عبر ضرب محطة زابوروجيه بـ"التصعيد الخطير"، واعتبر أنه "يضع العالم... 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T17:51+0000

2024-08-12T17:51+0000

2024-08-12T17:51+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، ينفّذ الأجندة الأميركية من خلال العمليات الارهابية"، مشيرًا إلى أن "ما قامت به أوكرانيا هو مغامرة خطيرة جدًا، لا سيما وأنّها انتهكت الأمن القومي والسيادة الروسية، إلا أن القيادة الروسية تصرفت بحكمة، إذ أنها تريد أن تقوم بردّات فعل غاضبة على هذا العمل".وذكّر الزين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائمًا ما يدعو إلى إجراء مفاوضات لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع"، وأكّد أنّ "هذا التصعيد سيمنع أيّ حوارات في المستقبل القريب، على اعتبار أنّ استهداف زابوروجيه خلق حالة من عدم الثقة بأوكرانيا، وروسيا لن تستطيع أن تجري مفاوضات مع دولة عدوّة قامت بعمل إرهابي على أراضيها بمباركة أميركية".ورأى الزين أن "الإدارة الأميركية تتعامل مع الملفات العالمية بازدواجية وتكيل بمكيالين مواقفها مع كل الدول، التي ترفض سياساتها الاستعمارية"، مضيفًا أن "واشنطن تعتمد أسلوب الإرهاب الدولي، إذ أنها هي من خلقت الإرهاب ودعمته وهي أم الإرهاب في العالم، وهو ما رأيناه بدعمها لإسرائيل كقاعدة عسكرية إرهابية في الشرق الاوسط، وتريد أن تهيمن على كل الموارد والمقدرات العالمية، على عكس روسيا، التي تسعى إلى بلورة نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلاً وإنصافاً واحترامًا للمواثيق والقوانين الدولية".

https://sarabic.ae/20240812/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسيتشنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091661059.html

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