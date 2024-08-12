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خبير يحذر من تداعيات الهجوم الإرهابي على كورسك: الغرب يضع العالم على حافة الحرب النووية
خبير يحذر من تداعيات الهجوم الإرهابي على كورسك: الغرب يضع العالم على حافة الحرب النووية
سبوتنيك عربي
وصف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد الزين، العمل الإرهابي الذي قامت به أوكرانيا في روسيا، عبر ضرب محطة زابوروجيه بـ"التصعيد الخطير"، واعتبر أنه "يضع العالم... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T17:51+0000
2024-08-12T17:51+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، ينفّذ الأجندة الأميركية من خلال العمليات الارهابية"، مشيرًا إلى أن "ما قامت به أوكرانيا هو مغامرة خطيرة جدًا، لا سيما وأنّها انتهكت الأمن القومي والسيادة الروسية، إلا أن القيادة الروسية تصرفت بحكمة، إذ أنها تريد أن تقوم بردّات فعل غاضبة على هذا العمل".وذكّر الزين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائمًا ما يدعو إلى إجراء مفاوضات لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع"، وأكّد أنّ "هذا التصعيد سيمنع أيّ حوارات في المستقبل القريب، على اعتبار أنّ استهداف زابوروجيه خلق حالة من عدم الثقة بأوكرانيا، وروسيا لن تستطيع أن تجري مفاوضات مع دولة عدوّة قامت بعمل إرهابي على أراضيها بمباركة أميركية".ورأى الزين أن "الإدارة الأميركية تتعامل مع الملفات العالمية بازدواجية وتكيل بمكيالين مواقفها مع كل الدول، التي ترفض سياساتها الاستعمارية"، مضيفًا أن "واشنطن تعتمد أسلوب الإرهاب الدولي، إذ أنها هي من خلقت الإرهاب ودعمته وهي أم الإرهاب في العالم، وهو ما رأيناه بدعمها لإسرائيل كقاعدة عسكرية إرهابية في الشرق الاوسط، وتريد أن تهيمن على كل الموارد والمقدرات العالمية، على عكس روسيا، التي تسعى إلى بلورة نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلاً وإنصافاً واحترامًا للمواثيق والقوانين الدولية".
https://sarabic.ae/20240812/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسيتشنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091661059.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير يحذر من تداعيات الهجوم الإرهابي على كورسك: الغرب يضع العالم على حافة الحرب النووية

17:51 GMT 12.08.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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وصف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد الزين، العمل الإرهابي الذي قامت به أوكرانيا في روسيا، عبر ضرب محطة زابوروجيه بـ"التصعيد الخطير"، واعتبر أنه "يضع العالم على حافة الحرب العالمية النووية، على اعتبار أن نظام كييف يقوم بخطوات غير مدروسة قد تكون تداعياتها خطيرة على البشرية، لا سيما وأنه تم استهداف المفاعل النووي في محطة زابوروجيه".
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس الاوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، ينفّذ الأجندة الأميركية من خلال العمليات الارهابية"، مشيرًا إلى أن "ما قامت به أوكرانيا هو مغامرة خطيرة جدًا، لا سيما وأنّها انتهكت الأمن القومي والسيادة الروسية، إلا أن القيادة الروسية تصرفت بحكمة، إذ أنها تريد أن تقوم بردّات فعل غاضبة على هذا العمل".

كما قرأ الزين، في العمل الإرهابي الأوكراني، "محاولةً غربيةً لتغطية هزيمته الكبرى، التي مُني بها في مواجهة روسيا، خاصة أن العقوبات الأميركية التي فُرضت على موسكو جاءت بنتائج عكسية"، مبيّنًا أن "الغرب لا يمكنه هزيمة روسيا كونها تُعتبر من القوى العظمى العالمية، ودولةً نوويةً، وجيشها مصنّف من بين أقوى خمسة جيوش في العالم، إضافة إلى تحالفاتها العالمية الاستراتيجية مع القوى الإقليمية والدولية الكبرى مثل إيران والصين وكوريا الشمالية صاحبة الثقل الاقتصادي والعسكري الكبير".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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وذكّر الزين بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان دائمًا ما يدعو إلى إجراء مفاوضات لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع"، وأكّد أنّ "هذا التصعيد سيمنع أيّ حوارات في المستقبل القريب، على اعتبار أنّ استهداف زابوروجيه خلق حالة من عدم الثقة بأوكرانيا، وروسيا لن تستطيع أن تجري مفاوضات مع دولة عدوّة قامت بعمل إرهابي على أراضيها بمباركة أميركية".

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن "الولايات المتحدة الأميركية تسعى لفرض سيطرتها على العالم، وذلك من خلال إرسال الطائرات والغواصات النووية إلى الشرق الأوسط من جهة، ودعم أوكرانيا وعسكرة أوروبا عبر زيلينسكي، الذي ينفذ أجندة واشنطن الرافضة لاستقرار روسيا".

ورأى الزين أن "الإدارة الأميركية تتعامل مع الملفات العالمية بازدواجية وتكيل بمكيالين مواقفها مع كل الدول، التي ترفض سياساتها الاستعمارية"، مضيفًا أن "واشنطن تعتمد أسلوب الإرهاب الدولي، إذ أنها هي من خلقت الإرهاب ودعمته وهي أم الإرهاب في العالم، وهو ما رأيناه بدعمها لإسرائيل كقاعدة عسكرية إرهابية في الشرق الاوسط، وتريد أن تهيمن على كل الموارد والمقدرات العالمية، على عكس روسيا، التي تسعى إلى بلورة نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلاً وإنصافاً واحترامًا للمواثيق والقوانين الدولية".
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