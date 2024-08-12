https://sarabic.ae/20240812/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسيتشنوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091661059.html
القوات الروسية تحرر بلدة ليسيتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ليسيتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة ليسيتشنوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T16:40+0000
2024-08-12T16:40+0000
2024-08-12T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "اليوم 12 أغسطس (آب) 2024، حررت وحدات من القوات الروسية، نتيجة للعمليات العسكرية، بلدة ليسيتشنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضًا أن القوات الروسية زادت من وتيرة الهجوم في اتجاه دونيتسك.وخلصت الوزارة إلى أنه يتم استكمال عملية تطهير مناطق إيفانوفكا وسيرجيفكا وماكييفكا وكيروفو وأرتموفو وزيلاني من القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو مقاطعة كورسك الروسية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا.
https://sarabic.ae/20240812/إعلام-الجنود-الأوكرانيون-يشعرون-بخيبة-أمل-نتيجة-الهجوم-على-مقاطعة-كورسك-1091660130.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة ليسيتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة ليسيتشنوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "اليوم 12 أغسطس (آب) 2024، حررت وحدات من القوات الروسية، نتيجة للعمليات العسكرية، بلدة ليسيتشنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أيضًا أن القوات الروسية زادت من وتيرة الهجوم في اتجاه دونيتسك.
وأشارت إلى أن "القوات الروسية تواصل السيطرة على زمام المبادرة في اتجاه دونيتسك، ونجحت في اختراق دفاعات العدو".
وخلصت الوزارة إلى أنه يتم استكمال عملية تطهير مناطق إيفانوفكا وسيرجيفكا وماكييفكا وكيروفو وأرتموفو وزيلاني من القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لغزو مقاطعة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، بالقول: "نظم متخصصون من الوحدات اللوجستية التابعة لقوات مجموعة "الشمال" الروسية، دعمًا لوجستيًا شاملاً لأفراد الوحدات، التي تؤدي مهام صد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي روسيا الاتحادية، ونظمت خدمة الاتصالات العسكرية نقل الأفراد وتسليم معدات إضافية لبناء مجموعة قوات وتشكيل الاحتياط".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم أيضًا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إحباط محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي في مقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، وتحييد نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا.