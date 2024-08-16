https://sarabic.ae/20240816/الإدارة-العسكرية-بخاركوف-كييف-تخطط-لمهاجمة-المنشآت-النووية--لمحطتي-كورسك-وزابوروجيه-1091833953.html
الإدارة العسكرية بخاركوف: كييف تخطط لمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه
الإدارة العسكرية بخاركوف: كييف تخطط لمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تعتزم مهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية - في كورشاتوف... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T21:30+0000
2024-08-16T21:30+0000
2024-08-16T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خاركوف
روسيا
القوات الأوكرانية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت مديرية الشؤون الداخلية في الإدارة في قناتها على "تليغرام: "وفقًا للمعلومات التي تم تلقيها.. وبناءً على نتائج اعترافات أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من لواء الهجوم المحمول جواً رقم 82، تخطط القيادة الأوكرانية لشن ضربة على المنشآت النووية في روسيا، ومن المعروف في الوقت الحالي النية بمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيا للطاقة النووية في كورشاتوف وإنيرغودار".هذا وأكدت المتحدثة باسم الإدارة المدنية والعسكرية لمقاطعة خاركوف، أناستازيا روبليفسكايا، صحة هذه المعلومات، قائلة: "تم نشر هذا على القناة الرسمية لمديرية الشؤون الداخلية في الإدارة المدنية والعسكرية للمقاطعة، لم نتعرض للاختراق، نعم، يمكننا استخدام (المعلومات)".هذا وقال منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أن الهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية الذي تخطط له كييف يخضع لإشراف أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة بريطانيا.وأشار إلى تجمع العديد من الصحفيين الغربيين في سومي وزابوروجيه على خلفية استعدادات كييف لشن هجوم على المنشآت النووية في كورسك وزابوروجيه.
https://sarabic.ae/20240816/مراسلون-عسكريون-أوكرانيا-تستعد-لتفجير-قنبلة-نووية--1091831630.html
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خاركوف, روسيا, القوات الأوكرانية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
خاركوف, روسيا, القوات الأوكرانية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الإدارة العسكرية بخاركوف: كييف تخطط لمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه
أعلنت الإدارة العسكرية بمقاطعة خاركوف، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تعتزم مهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية - في كورشاتوف وإنيرغودار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت مديرية الشؤون الداخلية في الإدارة في قناتها على "تليغرام: "وفقًا للمعلومات التي تم تلقيها.. وبناءً على نتائج اعترافات أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من لواء الهجوم المحمول جواً رقم 82، تخطط القيادة الأوكرانية لشن ضربة على المنشآت النووية في روسيا، ومن المعروف في الوقت الحالي النية بمهاجمة المنشآت النووية لمحطتي كورسك وزابوروجيا للطاقة النووية في كورشاتوف وإنيرغودار".
وأضافت الإدارة العسكرية، أن غرض الضربات المحتملة لكييف على المنشآت النووية الروسية هو اتهام روسيا بعمل استفزازي يتمثل بأنها "أطلقت النار على نفسها".
هذا وأكدت المتحدثة باسم الإدارة المدنية والعسكرية لمقاطعة خاركوف، أناستازيا روبليفسكايا، صحة هذه المعلومات، قائلة: "تم نشر هذا على القناة الرسمية لمديرية الشؤون الداخلية في الإدارة المدنية والعسكرية للمقاطعة، لم نتعرض للاختراق، نعم، يمكننا استخدام (المعلومات)".
هذا وقال منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أن الهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية الذي تخطط له كييف يخضع لإشراف أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة بريطانيا.
وأشار إلى تجمع العديد من الصحفيين الغربيين في سومي وزابوروجيه على خلفية استعدادات كييف لشن هجوم على المنشآت النووية في كورسك وزابوروجيه.