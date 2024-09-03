أسير أوكراني: قبل الهجوم على كورسك عمل أطباء نفسيون على تضليلنا

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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
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روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
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مرايا العلوم
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
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الإنسان والثقافة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240903/أسير-أوكراني-قبل-الهجوم-على--كورسك-عمل-أطباء-نفسيون-على-تضليلنا-1092330918.html
أسير أوكراني: قبل الهجوم على كورسك عمل أطباء نفسيون على تضليلنا
أسير أوكراني: قبل الهجوم على كورسك عمل أطباء نفسيون على تضليلنا
سبوتنيك عربي
صرح الملازم أول، الأسير الأوكراني أنطون فوردولينكو، أنه قبل الهجوم على مقاطعة كورسك، عمل أطباء نفسيون مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وأخبروا الجيش أنه لا... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T06:09+0000
2024-09-03T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فوردولينكو لوكالة "سبوتنيك": "قبل أن نستعد للهجوم، جاء الأطباء النفسيون، لم يكن لدينا أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق، كانت هناك ورقة، وتصويت، وسأل الجنود، لأن هناك شائعات، سألوا: "هل سنذهب إلى الأراضي الروسية. قالوا: من قال ذلك؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا تقلقوا، وفي النهاية تم نقلنا إلى مقاطعة كورسك".ووفقًا له، فقد عبروا الحدود بالقرب من بلدة يوناكييفكا، وتم إعطاؤهم جميعًا حصصًا غذائية تكفيهم لمدة 4-5 أيام.وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا في الساعة 5.30 يوم 6 أغسطس/آب بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك، وتم إيقاف تقدمها، مؤكدا أن العملية في كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في 2 سبتمبر، فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 8.9 ألف جندي و80 دبابة خلال القتال في اتجاه كورسك.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية. وقال بوتين "إن العدو سيتلقى ردا لائقا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240902/إعلام-الهجوم-الأوكراني-على-كورسك-يظهر-الافتقار-إلى-الاستراتيجية-بين-كييف-وحلفائها-1092322513.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أسير أوكراني: قبل الهجوم على كورسك عمل أطباء نفسيون على تضليلنا

06:09 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
صرح الملازم أول، الأسير الأوكراني أنطون فوردولينكو، أنه قبل الهجوم على مقاطعة كورسك، عمل أطباء نفسيون مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وأخبروا الجيش أنه لا يوجد أي حديث عن دخول الأراضي الروسية.
وقال فوردولينكو لوكالة "سبوتنيك": "قبل أن نستعد للهجوم، جاء الأطباء النفسيون، لم يكن لدينا أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق، كانت هناك ورقة، وتصويت، وسأل الجنود، لأن هناك شائعات، سألوا: "هل سنذهب إلى الأراضي الروسية. قالوا: من قال ذلك؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل، لا تقلقوا، وفي النهاية تم نقلنا إلى مقاطعة كورسك".
ووفقًا له، فقد عبروا الحدود بالقرب من بلدة يوناكييفكا، وتم إعطاؤهم جميعًا حصصًا غذائية تكفيهم لمدة 4-5 أيام.
وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجومًا في الساعة 5.30 يوم 6 أغسطس/آب بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك، وتم إيقاف تقدمها، مؤكدا أن العملية في كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة. وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في 2 سبتمبر، فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 8.9 ألف جندي و80 دبابة خلال القتال في اتجاه كورسك.
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الهجوم الأوكراني على كورسك يظهر الافتقار إلى الاستراتيجية بين كييف وحلفائها
أمس, 17:20 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية. وقال بوتين "إن العدو سيتلقى ردا لائقا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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