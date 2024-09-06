https://sarabic.ae/20240906/تحييد-مجموعة-كبيرة-من-المرتزقة-في-ضواحي-خاركوف---1092443358.html
تحييد مجموعة كبيرة من المرتزقة في ضواحي خاركوف
تحييد مجموعة كبيرة من المرتزقة في ضواحي خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية هاجمت ضواحي خاركوف، لحظة وصول العديد من المرتزقة والمعدات... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T07:58+0000
2024-09-06T07:58+0000
2024-09-06T07:58+0000
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وقال ليبيديف: "بالأمس، وردت أنباء عن وصول عدد كبير من المرتزقة الأجانب والكثير من المعدات العسكرية إلى ليوبوتين".وأشار إلى أنه بحسب سكان محليين، تم إغلاق الطرق في المدينة، ولم يُسمح إلا للمركبات العسكرية وسيارات الإسعاف بالمرور.وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" فإن العديد من سيارات الإسعاف توجهت نحو مكان الانفجارات، وتم الحديث عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة الأوكرانيين، وكذلك البنية التحتية مثل منشآت الطاقة ومصانع الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.صواريخ "كينجال" البالستية الروسية تضرب مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في مدينة لفوفالدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20240819/مقاتلة-سو-34-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1091883761.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
تحييد مجموعة كبيرة من المرتزقة في ضواحي خاركوف
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية هاجمت ضواحي خاركوف، لحظة وصول العديد من المرتزقة والمعدات الأجنبية.
وقال ليبيديف: "بالأمس، وردت أنباء عن وصول عدد كبير من المرتزقة الأجانب والكثير من المعدات العسكرية إلى ليوبوتين".
وأشار إلى أنه بحسب سكان محليين، تم إغلاق الطرق في المدينة، ولم يُسمح إلا للمركبات العسكرية وسيارات الإسعاف بالمرور.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" فإن العديد من سيارات الإسعاف توجهت نحو مكان الانفجارات،
وتم الحديث عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وخلص ليبيديف إلى أنه "تم الإبلاغ أيضًا عن الاستعدادات لنقل القوات من ليوبوتين نحو فولشانسك وشيبكينو. وهذا يعني أن الصعوبات الكبيرة ستبدأ اليوم هناك".
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة الأوكرانيين، وكذلك البنية التحتية مثل منشآت الطاقة ومصانع الدفاع
والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا وتكرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية
والمؤسسات الاجتماعية.