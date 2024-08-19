https://sarabic.ae/20240819/مقاتلة-سو-34-الروسية-تدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1091883761.html
مقاتلة "سو-34" الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة خاركوف
مقاتلة "سو-34" الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-34" دمرت منظومة صواريخ من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:34+0000
2024-08-19T09:34+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في منطقة فولنوي، مقاطعة خاركوف، هاجمت المقاتلة متعددة الوظائف "سو-34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نظام الصواريخ المضاد للطائرات "إس-300" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان يستهدف أهدافًا مدنية في مقاطعة بيلغورود، وتم تنفيذ الضربة بصاروخ موجه من طراز "إكس-35"".وتم تحديد موقع الدفاع الجوي للعدو من خلال الاستطلاع الجوي. وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لضربة صاروخية على موقع الدفاع جوي، تم تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية "إس-300" بالكامل.وأضاف البيان: "من خلال لقطات الرصد الموضوعي، لوحظ إطلاق نار وتفجير منظومة صواريخ للدفاع الجوي".وبعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الهدف المحدد قد تم تدميره، عادت المقاتلة بأمان إلى مطار المغادرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."مي-28" و"كا-52".. مروحيتان روسيتان بقدرات خارقةالدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات مروحية وقاذفة من طراز "سو-24" للقوات الجوية الأوكرانية
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مقاتلة "سو-34" الروسية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة خاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-34" دمرت منظومة صواريخ من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في منطقة فولنوي، مقاطعة خاركوف، هاجمت المقاتلة متعددة الوظائف "سو-34" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، نظام الصواريخ المضاد للطائرات "إس-300" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان يستهدف أهدافًا مدنية في مقاطعة بيلغورود، وتم تنفيذ الضربة بصاروخ موجه من طراز "إكس-35"".
وتم تحديد موقع الدفاع الجوي للعدو من خلال الاستطلاع الجوي.
وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لضربة صاروخية على موقع الدفاع جوي، تم تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية "إس-300" بالكامل.
وأضاف البيان: "من خلال لقطات الرصد الموضوعي، لوحظ إطلاق نار وتفجير منظومة صواريخ للدفاع الجوي".
وبعد تلقي تأكيد من المخابرات بأن الهدف المحدد قد تم تدميره، عادت المقاتلة بأمان إلى مطار المغادرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.